DT de Qatar tiene su candidato para la Copa América 2019: "La selección chilena sigue siendo la mejor"

Qatar sorprendió al ganarle a Japón y coronarse como los campeones de la Copa de Asia, obteniendo así su primer título internacional. Luego de ese título, el próximo objetivo del combinado asiático será disputar la Copa América 2019, lo que la convierte en uno de los rivales de Chile para conseguir el ansiado tricampeonato de América.

Por lo mismo, el entrenador de la selección de Qatar, Félix Sánchez Bas, se refirió a la Roja, destacándola como uno de los mejores rivales de cara al trofeo continental. Para él, Chile sigue siendo "la mejor de América", siendo el delantero del Manchester United, Alexis Sánchez, el jugador que tiene la capacidad de ser el más desequilibrante.

"Chile no estuvo en el Mundial de Rusia, pero siguen siendo los mejores de América. Son los actuales bicampeones del continente en este torneo que vamos a ir a jugar con Qatar. Esos títulos merecen respeto. Claudio Bravo, Alexis Sánchez y Arturo Vidal aún tienen mucho por dar en Chile, me encantaría enfrentarlos. Van a ir a defender el título", dijo en conversación con La Tercera.

Publimetro Chile A tomar nota: El panorama de los rivales que tendrá Chile en su grupo en la Copa América 2019 Así llegan Uruguay, Ecuador y Japón, los tres contrincantes que tendrá la Roja en el certamen continental de selecciones.

"Vidal es un motor, pero el más determinante, sobre todo en las dos definiciones que tuvo Chile contra Argentina, es Alexis. Es un jugador que cuando vino al Barça, a mí me gustó mucho. No voy a decir que se le trató injustamente, porque no quiero ser así, pero creo que no se le valoró en la justa medida de lo que realmente era. A mí me parece que Alexis es un jugador Top, es un Clase A en su posición a nivel mundial. Hoy está pasando por vaivenes normales de un cambio de Arsenal a Manchester, pero será figura en Brasil", agregó.

Por último, y sobre las opciones de Qatar en la Copa América, sostuvo que "aunque el fútbol asiático ha crecido mucho y seguirá creciendo, no estamos al nivel de una Copa América, no se pueden comparar. Llevaremos lo mejor de Qatar, un grupo de jóvenes de 22 años de media, porque esos jugadores estarán en plenitud en el próximo Mundial. Trabajamos a tres años vista".

"Con este grupo acabamos de jugar una Copa de Asia, que es en donde nos toca jugar, y en donde creo que el nivel es muy alto, pero no llega a ser tan competitivo como el fútbol en Sudamérica", sentenció.