Con un opaco Vidal, Barcelona empató con Athletic de Bilbao gracias a un tremendo Ter Stegen

Arturo Vidal y su Barcelona empataron 0-0 con Athletic Club de Bilbao en el estadio San Mamés, resignando dos puntos que dejan a Real Madrid a seis puntos en la Liga española.

El chileno fue titular, pero no jugó un buen partido y fue reemplazado a los 62' por Carles Aleñá. Los catalanes no tuvieron su mejor jornada y gracias a las atajadas del arquero alemán Marc-André Ter Stegen no lamentaron una derrota.

Para ser honesto, Vidal no tuvo un rendimiento como el que acostumbra y por eso Ernesto Valverde lo terminó quitando de la cancha en el arranque del complemento. Estuvo muy perdido con el balón y su recorrido por el campo fue intrascendente, ya que casi nunca recibió en posiciones que le favorecen a su juego. Hoy el Barça si extrañó a Arthur, quien no estuvo por lesión.

Vidal no tuvo un buen partido / Getty Images

Además, Barcelona sufre mucho cuando Lionel Messi no está bien. Y hoy el argentino muy disminuido por una molestia muscular, estuvo lejos de sus mejores jornadas y cuando eso pasa todo el cuadro blaugrana cae en su rendimiento.

Pero la gran figura de la noche fue Ter Stegen, quien salvó a los catalanes de la derrota, que hubiese sido aún peor para Vidal y sus compañeros. El ex rival de Claudio Bravo fue el héroe culé en San Mamés, con atajadas notables que evitaron el tanto local. Especialmente una de Iñaki Williams sobre el final, donde demostró sus mejores atributos para evitar el gol.

De esta manera, el Barça solo está a seis puntos por delante de su tradicional rival y todo indica que la Liga se va a definir en tres semanas más, cuando se enfrenten en el Santiago Bernabéu de Madrid.

