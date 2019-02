Piojo Herrera y el debut de Castillo en América: "Se ahogó, pero pronto tendrá el nivel que queremos"

El delantero chileno Nicolás Castillo debutó el pasado sábado por el América de México y lo hizo en medio de una estrepitosa derrota 3 a 0 frente al León. A pesar de que el ex Universidad Católica no entró de titular, jugó 30 minutos que le bastó a la prensa azteca para criticarlo por su rendimiento.

Además del análisis hecho por los medios de comunicación, su técnico Miguel Herrera también hizo una breve apreciación sobre lo que fue el primer partido del ex Benfica jugando por el cuadro de las Águilas.

"Nico ahí va, está bien. Se ahogó. Con juego y juego tendrá el nivel que queremos", manifestó el Piojo luego de la dolorosa caída que tuvo su escuadra. "No jugamos nada. No lo hicimos nada bien. Ellos lo hicieron bastante bien y nosotros no. Les facilitamos el juego a ellos al final", agregó.

Por otra parte, Castillo también se refirió a su primer partido con el cuadro azulcrema en sus redes sociales, donde se mostró feliz, pero a la vez triste por el resultado que tuvo su equipo.

"Feliz por mi debut, no fue el resultado que queríamos pero seguimos fuertes a seguir mejorando! vamos equipo @clubamerica Gracias por el recibimiento", escribió el seleccionado nacional en su cuenta oficial de Instagram.

El próximo partido de las Águilas será ante el ex club del ariete chileno, Pumas de la UNAM, el 17 de febrero en condición de visitante.