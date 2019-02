Sarri no se despidió de Guardiola tras la humillación del City al Chelsea y provocó un escándalo

El entrenador del Chelsea, el italiano Mauricio Sarri, no saludó al técnico del Manchester City, el español Pep Guardiola, al término del encuentro disputado en el Etihad Stadium entre ambos equipos, que terminó con una humillante goleada de los Citizens por 6-0 sobre los Blues, lo que provocó un escándalo en Inglaterra.

Al final del partido, Guardiola se acercó al lugar donde estaba el cuerpo técnico rival, le ofreció la mano a su par italiano, pero vio cómo Sarri se fue hacia los vestuarios sin darle bola, lo que generó muchos comentarios.

"No lo vi. Me fui sin más pero todos saben que tengo una relación excelente con él, no pasa nada", dijo Sarri luego en conferencia de prensa, tras haber sido consultado por el desaire, que fue ampliamente comentado en redes sociales.

Fue Gianfranco Zola, segundo entrenador del Chelsea, el que mantuvo el tino y conversó con Guardiola tras el partido, explicándole lo sucedido, lo que el español entendió por la molestia del ex DT del Napoli por el resultado.

"Zola me dijo que Sarri no me vio. Lo entiendo. No tengo ningún problema con Sarri", dijo el técnico del City.

Mira el desaire de Sarri:

Sarri le niega el saludo a Guardiola al final del partido tras el 6-0 del City al Chelsea. en el mundo del fútbol hay que saber perder.pic.twitter.com/lReSuOg9RF — Filosofía Barça (@Iniestismo1899) February 10, 2019