Beausejour y la fatídica serie de la U ante Melgar: "Es muy poco reprochable el tema de la actitud"

Como es habitual en los malos momentos de Universidad de Chile, el lateral Jean Beausejour sacó la voz para dar su testimonio sobre lo ocurrido. En esta ocasión, el bicampeón de América con la Roja entregó su versión sobre el fracaso de la U ante Melgar en la Copa Libertadores 2019.

"Nos faltó principalmente el fútbol en algunos tramos en la cancha, cuando nos posicionamos en zona alta, hilar mejores jugadas. Si analizamos el partido, las principales opciones vinieron por voluntad, por actitud, por presionar alto, pero no por juego", sostuvo el zurdo.

Por lo mismo, el futbolista de 34 años manifestó: "Creo que es muy poco reprochable el tema de la actitud. Nuestros errores vinieron desde el aspecto futbolístico, desde la toma de decisiones". En base a ello, el ex Colo Colo planteó que "no estuvimos lo lúcidos que debimos estar, no fuimos lo suficientemente racionales para definir este tipo de partido".

Sobre la falta en el finiquito que mostró la U ante Melgar, sobre todo en Santiago, Beausejour declaró que "yo nunca endoso responsabilidades, me siento más responsable que cualquiera de mis compañeros, trato de ser humilde y receptivo ante la critica. No evado eso".

Pese al fracaso, el seleccionado nacional mostró confianza en lo que se viene para la U en 2019. "Siento que hay buenos jugadores, que es un buen equipo, lo que pasa es que hoy decirlo, después de quedar eliminado con Melgar, pareciera que no fuera así. Algunos equipos les lleva más tiempo armarse, a otros menos, sabemos que estamos en la U y los tiempos se tienen que acortar. Con todo lo doloroso que es esta derrota, mañana hay que levantarse y trabajar por lo que viene", dijo.

"Cuesta mucho levantarse, pero se debe hacer. Este club no te permite mucho ni saborear los triunfos ni quedarte muy pegado en la derrota, porque siempre hay un objetivo a la visita. Esa es la exigencia", remarcó.