Uno a uno: La U fue un desastre total y no hizo méritos para eliminar al Melgar en la Libertadores

Revisa el uno a uno de los jugadores de Universidad de Chile en el empate 0-0 con Melgar de Perú, que los dejó tempranamente eliminados de la Copa Libertadores 2019 en la segunda fase previa.

Johnny Herrera

El arquero y capitán de la Universidad de Chile, fue escasamente requerido por los ataques del rival por lo que no fue mucho lo que pudo actuar a lo largo del partido, a través de alguna intervención de peligro.

Matías Rodríguez

El lateral de la U estuvo muy activo durante el encuentro, por lo que se vio constantemente cortando el juego rival e incluso iniciando el armado de un par de jugadas desde atrás para el ataque de los locales. Pero los nervios le jugaron una mala pasada y no concretó casi ninguna de sus incursiones. Tuvo el gol en el primer tiempo, pero desvió de manera increíble.

Lucas Aveldaño

El defensor central de los azules, tuvo un par de intervenciones aceptables a lo largo del partido que lograron cortar los avances del equipo rival, con su trabajo respondió a los requerimientos de su puesto para el partido.

Sergio Vittor

El central fue el acompañante de Aveldaño en la zaga, pero su cometido no fue tan destacado en el encuentro debido a su poca participación y sumado a las escasas llegadas en ataque por parte de Melgar.

Jean Beausejour

El seleccionado nacional, no logró el nivel mostrado en otras ocasiones por el cual fue destacado en la U, su juego se mostró dubitativo a grandes ratos del partido y sus debordes no fueron aporte en ofensiva, como casi siempre acostumbra.

Rodrigo Echeverría

El mediocampista estuvo participativo con algunos robos dentro del juego, donde se vio firme en la marca de los jugadores rivales. Fue uno de los más destacados de su sector, debido a sus constantes intervenciones en los mano a mano, pero no fue suficiente para cambiar la historia.

Rafael Caroca

Estuvo poco participativo dentro del encuentro, se vio perdido dentro de la cancha y sin mayor capacidad de juego junto a sus compañeros de equipo. Fue sustituido en el segundo tiempo al 65' por Matías Campos López.

Jimmy Martínez

Fue otro de los que no influyó en el desarrollo del partido, al igual que Caroca no se encontró enfocado en el partido y su poca participación fue una constante plasmada en algunos de sus compañeros. No estuvo a la altura de las circunstancias, estaba llamado a crear y se vio muy perdido.

Sebastián Ubilla

El delantero estuvo poco activo dentro del ataque de la U, su juego fue un reflejo de la delantera que ofreció poco y nada dentro del partido. Terminó saliendo por Pablo Parra entrado el segundo tiempo en el 75'.

Ángelo Henríquez

El atacante azul fue otro de los afectados por las lesiones, motivo por el que su juego nunca pudo entrar en conexión con el resto de los delanteros. No pudo seguir en el encuentro por una complicación física y lo reemplazó Leandro Benegas.

Gabriel Torres

El delantero panameño se vio afectado por la poca vocación ofensiva de la delantera azul, donde fueron prácticamente nulas las aproximaciones del atacante. Quedó en deuda.

Leandro Benegas

El argentino luchó, intentó, pero no tuvo mayor injerencia en el juego.

Pablo Parra

Hizo muy poco y casi no se vio.

Matías Campos López

Entró al final, pero tampoco pudo cambiar la historia.