Los 7 pecados de la eliminación de la U en la Copa Libertadores

Universidad de Chile igualó 0 a 0 con Melgar de Perú el pasado miércoles y con eso cerró su eliminación de la Copa Libertadores 2019, luego de haber caído 1 a 0 en el partido de ida jugado en Arequipa.

Ante ese escenario, la U deja muchas preocupaciones de cara al inicio del Campeonato Nacional 2019, luego de 7 errores fundamentales que quedaron en evidencia durante los dos primeros partidos oficiales jugados en este año.

Publimetro Chile La U le da un espaldarazo momentáneo a Kudelka tras el fracaso en la Copa Libertadores Desde Azul Azul y el plantel laico no creen que se pueda evaluar la continuidad del técnico con sólo dos duelos oficiales. El contrato del DT expira en junio y necesita resultados rápidos.

1- La lenta respuesta en Arequipa: Los azules tuvieron un complicado partido frente a Melgar como visitantes y el cuerpo técnico de la U no pudo reaccionar rápidamente para revertir el marcador en contra. Tuvieron que pasar cerca de 65 minutos para que Frank Kudelka enviara a la cancha al panameño Gabriel Torres, quien fue el único que buscó el empate sobre el final del encuentro.

2- Desconocimiento del equipo: Tal como lo reiteraron los jugadores de la U, la pretemporada no alcanzó para medir a un cuadro reestructurado para este año. “Falta trabajo y es obvio. Hace un mes nada más que estamos trabajando, entonces, éste es el segundo partido oficial, pero no es excusa, somos un grande y nos debemos a este club y a esta camiseta, queríamos pasar, pero no se pudo”, admitió Sergio Vittor tras la eliminación azul.

3- Laterales apagados: Ni Jean Beausejour ni Matías Rodríguez pudieron ser las opciones que necesitaba Kudelka para poder plasmar su juego por las bandas. Los experimentados carrileros no estuvieron a la altura de la situación y su nivel decepcionó. “Yo nunca endoso responsabilidades, me siento más responsable que cualquiera de mis compañeros, trato de ser humilde y receptivo ante la crítica. No evado eso", aseguró Bose tras el partido.

4- Angelo Henríquez muy bajo: El delantero formado en la U tuvo la opción de mostrar su potencial siendo titular en los dos encuentros ante Melgar. Pese a eso, no estuvo a la altura e, incluso, terminó lesionado tras un partido donde no tuvo remates al arco y casi no tocó el balón.

5- No pudo con la defensa: Con el resultado a favor, los peruanos llegaron a Santiago a buscar el empate y lo consiguieron. La U, en tanto, no logró penetrar sus líneas y sucumbió ante su sistema defensivo. “Es difícil cuando te juegan ahí atrás, no sabes cómo llegarles, ellos se agrupan atrás. Sabíamos que si hacíamos uno lo podíamos lograr, pero no se pudo”, explicó Lucas Aveldaño tras el duelo.

6- Sin posesión ni creación: Tal como lo indicaron los jugadores durante la semana pasada, a la U le lloró un creador de juego y tampoco encontró un volante que pudiera conectar las líneas o quedarse con el balón desde su propia área.

7- Experiencia internacional: Kudelka manifestó constantemente que necesitaba distintas alternativas para los puestos en cancha. Y así como llegó Matías Campos Toro para ser opción de Beausejour, el técnico sabía que requería un creador que tuviera la suficiente trayectoria para enfrentar la Libertadores. Por lo mismo, buscó a Luis Jiménez y no se le dio. Un pecado que pareció pagar caro en la llave ante Melgar y más aún si Nicolás Oroz, el encargado de generar fútbol en esta renovada U, se lesionó para la vuelta.