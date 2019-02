Campeón de América con Colo Colo 1991 vende su medalla: "Me da vergüenza, pero es por fuerza mayor"

El ex futbolista Juan Carlos Peralta, campeón con Colo Colo de la Copa Libertadores, anunció en su cuenta de Facebook que está vendiendo la medalla que ganó en aquella final disputada el 5 de junio de 1991 ante Olimpia de Paraguay, debido a que está pasando por problemas económicos

"Es un problema mayor, por eso lo estoy haciendo. Es familiar y para mí primero está mi familia", explicó el campeón de América a través de la red social.

"Si me quieren ayudar, me piden la cuenta por interno. Gracias, me da vergüenza, pero es por fuerza mayor", agregó Peralta.

Según detalló el diario La Cuarta, el ex futbolista del Cacique admitió que se encuentra en una delicada situación económica por el tratamiento médico de su madre. Además, el otrora campeón en 1991 con Colo Colo, que disputara 12 de los 14 partidos en aquella Copa Libertadores, aclaró que no ha recibido ningún llamado desde el estadio Monumental. "Cuando mi papá estuvo enfermo no se acercó nadie de Colo Colo, ahora menos. Si me quieren ayudar, bienvenido sea. Pero yo no voy a ir a molestar a nadie", concluyó.