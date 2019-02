Fuenzalida confía en el repunte de Salas en Colo Colo: "No me cabe duda que tiene la calidad para sacarlo adelante"

Uno de los jugadores que mejor conoce la metodología de trabajo de Mario Salas en Chile es José Pedro Fuenzalida. Chapita fue fundamental en la exitosa era del Comandante en Universidad Católica, sumando tres títulos, y desde esa posición el actual capitán cruzado defiende el trabajo del ahora entrenador de Colo Colo.

"Por lo que lo conozco, él es un técnico muy preparado, tiene mucho trabajo encima, entiende mucho lo que es el fútbol y el trabajo en grupo", comentó el polifuncional jugador de la UC en conferencia de prensa, al ser consultado por la actualidad de su ex entrenador en Macul.

En base a eso mismo, Chapita cree que Salas revertirá su mal arranque con los albos. "Sin duda no ha tenido un buen arranque, pero en base a la forma en la que él enfrenta esta actividad y cómo se prepara, no me cabe duda que tiene la calidad para sacarlo adelante", dijo.

"Sólo eso puedo decir. Confío plenamente en las capacidades que tiene Mario como entrenador y en las de su cuerpo técnico", manifestó el jugador que con el Comanante en la UC conquistó tres títulos: el Clausura 2015-2016, el Apertura 2016-2017 y la Supercopa 2016.