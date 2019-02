El heroísmo de Vittor le costará caro a la U y estará mínimo un mes de baja

Corrían los minutos finales del partido entre Universidad de Chile y Melgar y todos los azules se iban al área peruana para buscar el gol que les diera la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores. Ahí, instalado como centrodelantero, estaba Sergio Vittor. Pese a que muchos se asombraron por su posición en la cancha, lo cierto es que el defensor se había lesionado y ante la imposibilidad de Kudelka para hacer más cambios, tomó la decisión de no salir de la cancha para seguir manteniendo la ventaja numérica que tenían sobre Melgar por la expulsión de Nicolás Freitas.

Con sus molestias y todo, el defensor argentino terminó el partido peleando pelotas en ataque y ayudando a sus compañeros. Un heroísmo que le costó caro y que, según informaron desde el cuerpo médico a El Gráfico Chile, lo tendrá como mínimo un mes fuera de las canchas, luego de haber sufrido una lesión en el isquiotibial izquierdo.

"Le habían echado uno a ellos y a los dos minutos me desgarró en una jugada, no iba a salir. Por más que en el banco me decían que salga, que me cuide, no iba a salir y me terminé afectando muchísimo más la lesión, pero no iba a salir, no se me pasó por la cabeza. La verdad es que el dolor es más grande por haber quedado fuera de la Libertadores porque era importante para nosotros"

Incluso, tanto fue el esfuerzo realizado por Vittor que el edema aún no está lo suficientemente desinflamado como para realizarle los exámenes médicos de rigor, por lo que aún no se puede determinar la gravedad de la lesión y así conocer el tiempo exacto que estará de baja, siendo 30 días el parámetro mínimo que estiman en la U. La única certeza es que se trata de un desgarro, pero aún sin conocer la magnitud.

Pero el zaguero, quien sería reemplazado por el joven Diego Carrasco, no es la única baja que tiene Universidad de Chile y también se suma Angelo Henríquez, quien sufrió una distensión de clavícula en el encuentro ante Melgar. El atacante no podrá estar en el debut de los azules en el Campeonato Nacional 2019, a disputarse este domingo desde las 18:30 horas en el estadio Nacional. A él también se le suma Nicolás Oroz, quien aún no se recupera de un esguince en el tobillo izquierdo que lo obligó a ausentarse del partido con Melgar.