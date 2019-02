Alivio para Chile: El alemán Zverev prometió que no jugará la nueva y polémica Copa Davis

Chile tuvo un duro sorteo para las finales de la Copa Davis, a disputarse del 18 al 24 de noviembre de 2019 en La Caja Mágica de Madrid, y quedó emparejado en el Grupo C con Argentina y Alemania.

Sin embargo, antes de siquiera iniciar el torneo, el equipo capitaneado por Nicolás Massú recibió una buena noticia, ya que Alexander Zverev, número 3 del ranking ATP y primera raqueta de Alemania, prometió que no jugará las finales en la capital española, ya que no está de acuerdo con el cambio de formato que implementó la empresa Kosmos, de la que Gerard Piqué es presidente.

Si el alemán ya había confirmado su decisión antes de jugar la fase de repechaje ante Hungría, en el primer fin de semana de febrero, una vez que terminó y consiguieron el pase al Grupo Mundial, lo reafirmó.

"No hay nada en el mundo que me haga cambiar de opinión, no jugaré la Copa Davis en Madrid. Creo que el nuevo formato no es bueno. Piqué y yo somos buenos amigos, a veces vamos a cenar juntos, nos llevamos bien, pero soy una persona adulta y tengo mi propia opinión", dijo el alemán de 21 años.

"El sentimiento de jugar en casa es muy especial y es una pena que lo perdamos. Ojalá se recupere el formato antiguo", agregó Zverev.

Así, el equipo alemán deberá buscar un reemplazante para su mejor jugador, el que seguramente le iba a dar pelea y mucha a los nacionales, que están encabezados por Nicolás Jarry.