Los errores administrativos siguen pesando en Azul Azul y dejan sin preparador de arqueros a la U de Kudelka

Universidad de Chile vive días muy complejos luego de la eliminación de la Copa Libertadores y eso se refleja en el desorden administrativo que vive Azul Azul por estos días. El último problema lo vivió este viernes, un día antes de su debut en el Campeonato Nacional 2019 y luego de que el preparador de arqueros, Gustavo Flores, anunciara que no seguirá siendo parte del plantel profesional que lidera Frank Kudelka.

Debido a que la concesionaria que administra a la U nunca le hizo un nuevo contrato, el ex guardameta argentino decidió no seguir en la incertidumbre sobre su futuro laboral y dejar el Centro Deportivo Azul. Según lo contado a El Gráfico Chile, Flores desató toda su molestia en el entretiempo del partido copero contra Melgar del pasado miércoles en el Estadio Nacional, cuando funcionarios de Conmebol le prohibieron sentarse en la banca de los laicos, ya que no estaba inscrito en la planilla del cuerpo técnico para ese partido.

Este bochorno se suma al que tuvo que vivir en Arequipa, dado que no pudo acompañar al equipo en la cancha por el mismo motivo y luego de que el ente sudamericano descubriera que no tenía contrato firmado con Azul Azul y que sirve para comprobar que es parte del staff de entrenadores del club. A pesar de que, después de ese hecho, en la concesionaria regularizaron su situación contractual, lo ocurrido ante los peruanos en el partido de vuelta, lo hizo dejar atrás todo este tipo de situaciones.

Flores se había integrado a la U con el cuerpo técnico de Sebastián Beccacece en el 2016 y, gracias a las recomendaciones de los arqueros universitarios, se quedó como preparador durante los períodos de Víctor Hugo Castañeda, Guillermo Hoyos, el interino Esteban Valencia y durante su actual período con Kudelka.

Dentro de su paso por los azules destacan anécdotas como su pelea con Beccacece cuando éste dejó la U, con Gastón Fernández luego de que el ex arquero atacara al ex ayudante de Jorge Sampaoli y cuando tuvo que ser el encargado de firmar como entrenador oficial de los laicos, en la bochornosa caída 7 a 0 frente a Cruzeiro en Belo Horizonte por la pasada Libertadores.

Ante la salida de Flores, los azules deberán buscar un nuevo entrenador de guardametas, para que se pueda sumar rápidamente a la U, pensando en que el debut de los azules será este sábado 16 de febrero (18:30 horas) frente a Cobresal y por la primera fecha del Campeonato Nacional.