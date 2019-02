Pinilla pone calma en Coquimbo: "Hay que tener los pies sobre la tierra, el objetivo es mantener la categoría"

Mauricio Pinilla habló de todo en la previa del duelo entre Coquimbo Unido y Universidad Católica. El ariete nacional quedó descartado para el duelo de este viernes frente a los Cruzados, por eso se prepara para lo viene en esta temporada con el cuadro pirata.

Sobre como fue el recibimiento de la gente por su llegada al conjunto aurinegro, el delantero de 35 años señaló que "la verdad que me encontré con un ambiente fantástico, estoy muy contento con la recepción que me ha dado la gente. Me recibieron de muy buena manera, estoy muy contento, la bienvenida ha sido muy agradable", señaló en entrevista con CDF.

Además, Pinilla espera poder recompensar la bienvenida que le dieron en Coquimbo, señalando que "seguramente podré retribuir el cariño con mis actuaciones y poder pelear un buen lugar en el torneo con este plantel", agregó.

Sin embargo, el ex delantero de Universidad de Chile es cauto con las expectativas del cuadro pirata: "Vamos a ir viendo como se va desarrollando el campeonato (…) sobre todo ir haciéndose fuerte de local. Hay que tener los pies sobre la tierra. El primer objetivo es mantener la categoría. Espero que este club y esta linda ciudad se pueda mantener en la élite del fútbol chileno".

Y acerca de su sorpresiva llegada a los coquimbanos, Pinigol comentó que "era un momento complejo de carrera y de vida, tomamos la decisión de limpiar un poco el ambiente y salir del estrés de Santiago. La decisión fue super rápida, duro dos días, lo más importante era la tranquilidad, fue una decisión muy rápida y que mejor que acá en Coquimbo".

Para finalizar, Pinilla dijo que espera recuperar el nivel que lo hizo llegar a Europa y terminar su de la mejor forma su trayectoria futbolística: "Me queda un par de años para enrielar mi carrera después de estos seis meses en la sombra", concluyó.