Azul Azul le cumplirá el último deseo a Kudelka para revertir el mal momento de la U

El técnico Frank Kudelka ha sumado detractores dentro de Azul Azul para seguir comandando la banca de Universidad de Chile. El contrato del entrenador argentino vence en junio de este año, y hasta ahora, ninguno de los directivos de la concesionaria se ha acercado a él para negociar una posible renovación. Una parte de la mesa directiva cree que el DT no ha sumado méritos desde su llegada a la U y que todavía debe demostrar para poder ganarse esa oportunidad.

Pese a eso, varios dirigentes siguen confiando en Kudelka y por eso no quieren descartarlo. Aunque reconocen que se le ha brindado todo el apoyo posible y una renovación total del equipo, según dijo el gerente deportivo Sabino Aguad, dentro de la concesionaria esperan darle una última opción al DT de redimirse.

Para conseguir eso, y como confirmó el mismo Aguad, la U irá en busca del mediocampista creativo que tanto ha pedido el ex entrenador de Talleres para su equipo. Y es que ante la salida del venezolano Yeferson Soteldo del equipo, Kudelka no quedó convencido con el trasandino Nicolás Oroz ni tampoco puede confiar 100% en la juventud de Jimmy Martínez.

Ante ese escenario, el estratega de los azules pidió un enganche que pueda unir todas las líneas de su equipo y preferentemente con harta experiencia. Dado que el bullado fichaje de Luis Jiménez con Palestino no se pudo dar, en el CDA preparan una oferta por el mediocampista César Valenzuela.

Publimetro Chile Sabino Aguad confirma que "respetarán" el contrato de Kudelka y que van por un volante creativo para la U El gerente deportivo de Azul Azul comentó la actualidad de los laicos luego de la reunión de la Comisión Fútbol que se dio este jueves en el Centro Deportivo Azul.

"No nos gusta dar nombres, pero si seguimos pensando que podríamos sumar uno o dos refuerzos, pero todavía no lo hemos definido. Tal como lo dijo Frank, trajimos 10 jugadores y salieron 10. En la billetera tratamos de hacer más esfuerzos por los jugadores y todavía no hemos podido llegar a acuerdo por otros jugadores que hemos querido traer", señaló Aguad en conferencia.

Dentro de las razones que, por ejemplo, han impedido la llegada del Gato es su alto costo. Según averiguó El Gráfico Chile, Huachipato está vendiendo el 50% de su carta en $750 mil dólares y la U sólo busca un préstamo. Ante eso, las negociaciones formales no se han dado y se espera que, tras la eliminación de la Libertadores, en Azul Azul estén más abiertos a negociar para salir de su mal momento futbolístico.

Otras de las opciones que se manejan en la carpeta de la concesionaria es la posibilidad de repatriar a Ángelo Araos de Corinthians, en calidad de préstamo, o fichar al ex Unión Española, Pablo Aránguiz. Tal como confirmó Aguad, la U está obligada a contar un volante creativo chileno –por el cupo de extranjeros- y por eso sus opciones son sólo jugadores nacionales.

La U sufre y piensa en seguir armándose para no perder prontamente la opción de titularse en el Campeonato Nacional 2019. El primer escollo de los azules será este sábado (18:30 horas) en el Estadio Nacional, frente a Cobresal y en un partido válido por la primera fecha del torneo local.