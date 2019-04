Alarma en la Roja de Rueda: Alavés confirmó nueva lesión de Maripán

El regreso a las canchas de Guillermo Maripán no fue de los mejores. Su equipo, Deportivo Alavés, perdió una ventaja de 2-0 contra el Real Valladolid e igualó 2-2 en un partido en que el elenco del chileno fue superior. Pero no solo eso, ya que el jugador también salió lastimado y no terminó el partido.

Después de cuatro partidos sin jugar, por un esguince grado 2 en su tobillo derecho, que sufrió defendiendo a Chile, el Toqui volvía a la titularidad de los albiazules, que no ganan hace más de un mes, hipotecando sus opciones de clasificar a una competición europea.

Sin embargo, el club confirmó, por medio de un comunicado, que el ex UC está con problemas físicos nuevamente. “Guillermo Maripán sufre un esguince de grado 1 en el tobillo de su pierna derecha”, expresó el documento.

Deportivo Alavés no entregó mayores informaciones, pero aseguró que se le aplicará un "tratamiento conservador" y que en los próximos días habrá noticias de su estado. Recordemos que el Toqui se lesionó el tobillo en el último duelo de la Roja ante Estados Unidos en Houston, que terminó igualado 1-1.

Esto preocupa a los de Vitoria, puesto que tendrán un importante compromiso la próxima fecha recibiendo al líder de La Liga española, el Barcelona de Arturo Vidal, que, en caso de ganar, podría ser campeón, a la espera que el Atlético de Madrid no sume puntos.