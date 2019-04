Colo Colo no supo cerrarlo y Huachipato le robó un empate increíble en polémico partido

Colo Colo y Huachipato empataron este sábado 1-1 en un partido increíble en el estadio CAP-Acero de Talcahuano, el que no estuvo exento de polémica por el arbitraje de Francisco Gilabert.

Esteban Paredes marcó su gol 212 en Primera División para el 1-0 albo a los 81' mediante lanzamiento penal, pero Claudio Sepúlveda igualó en los 94' en un final electrizante, con un cabezazo que sorprendió una floja salida de Brayan Cortés.

Los albos fueron un poco mejores que los acereros, pero en el global el partido merecía el empate. Ambos elencos propusieron un ritmo intenso de ida y vuelta, pero les costaba generar peligro. Sin embargo, el Cacique tuvo las malas claras para abrir la cuenta.

Incluso sufrieron el primer error arbitral de Gilabert, ya que antes de irse al descanso un tiro de Esteban Paredes fue sutilmente desviado con la mano por José Rojas (43') dentro del área, pero el juez no cobró penal.

Paredes celebra otro gol que lo deja cerca de Chamaco / Photosport

En el segundo tiempo, el local empezó mejor, pero poco a poco se fue cansando y los albos tuvieron muchas llegadas para desnivelar el partido. Hasta que en el 80', Iván Morales cayó dentro del área y el árbitro cobró penal, el cual no era porque el Sub 20 no fue tocado por José Bizama y se lanzó. Paredes lo cambió por gol y quedó a tres tantos del récord de Francisco Chamaco Valdés, además parecía que lo ganaban los blancos.

Sin embargo, en el 94' Bizama la metió al área, Pepe Rojas pivoteó y dejó solo a Sepúlveda para batir a un flojo Cortés que salió a destiempo y fue el empate en el cuarto minuto de tiempo añadido.

Con esto, Colo Colo quedó en la cuarta posición con 17 unidades y perdió la chance de alcanzar el segundo puesto. Mientras que los de Nicolás Larcamón quedaron séptimos con 11 puntos.

Así vivimos el empate entre Huachipato y Colo Colo