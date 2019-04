Inter de Porto Alegre sueña con el regreso de Charles Aránguiz para pelear el Brasileirao

El volante Charles Aránguiz ha vivido años de dulce y agraz durante su paso por el Bayer Leverkusen de Alemania. En su llegada al elenco de las Aspirinas el año 2015, el jugador formado en Cobreloa sufrió una lesión en el tendón de aquiles, que le impidió tener un buen inicio dentro su primera aventura en Europa y lo ha condicionado a otras molestias posteriores jugando por el mismo equipo.

A pesar de que es uno de los jugadores más queridos del club, gracias a su empuje dentro del terreno de juego, el Leverkusen no ha descartado que pueda partir cuando termine su contrato en junio de 2020. Ante ese escenario, el Internacional de Porto Alegre consultó a su representante en Brasil, André Cury, sobre la opción de que el Príncipe pudiese volver al cuadro Colorado.

Con la idea de poder pelear el próximo torneo Brasileirao 2019 y buscando avanzar lo más posible en la Copa Libertadores, la dirigencia del cuadro colorado intenta convencer al seleccionado chileno de que vuelva a jugar con ellos, según cuentan desde Brasil a El Gráfico Chile.

La idea que tienen en Porto Alegre es utilizar una cláusula de contrato que tiene Aránguiz con el Leverkusen, la cual dice que puede firmar un precontrato con cualquier escuadra, seis meses antes de que termine su situación contractual y con una cifra cercana a los ocho millones de euros para dejarlo partir antes de que se termine el vínculo.

"Que regrese a Universidad de Chile u otro club dependerá de mi condición física. Sé lo que pesa esa camiseta y no me gustaría volver sólo a jugar 10 minutos. Quiero volver a hacerlo en plenitud y de la forma en que lo hice la última vez. Si se da bien, si no, estaremos a disposición de otro club, acá en Leverkusen hablaré en junio con los dirigentes", había señalado Aránguiz a Fox Sports.

A la espera de la definición de su futuro, el Príncipe suma otro club interesado en contar con él a futuro y en medio de la crisis deportiva que viven actualmente los azules.