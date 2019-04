Salas y su "calentura" por empatar ante Huachipato: "El resultado no pasó por los árbitros"

Colo Colo no pudo cerrar el partido y empató 1-1 con Huachipato en su visita a Talcahuano, con un gol de los acereros en el último minuto del partido, lo que desató la furia del técnico Mario Salas al término del partido.

El entrenador de los albos alegó airadamente contra el árbitro Francisco Gilabert porque el gol de Claudio Sepulveda fue después de los 4 minutos de descuentos, cuando ya se cantaba la victoria del Cacique.

"Lo que más me molesta es que no hay una uniformidad de criterio. Con la UC nos dieron el tiempo justo, ahora fue casi un minuto demás, pero más que nada fue una calentura, no pasa por el referato lo que pasó al final", señaló el estratega, bajándole el perfil.

Es que para Salas lo más preocupante fue no haber ganado un partido que, para él, merecían ganar. "Lo que más lamento es haber merecido un triunfo y no haberlo podido obtener. Jugamos bien, entramos por fuera, por dentro, nos generamos mucho, merecimos habernos llevado el triunfo", dijo Salas.

"Yo creo que más allá de lo que ocurre en el gol, que puede ser una distracción, creo que uno empieza a hacer el análisis en base a la justicia de las cosas. No siempre gana el que tiene que ganar o el que le corresponde el triunfo, lo que deja mal es que hayamos llegado más que Huachipato, hayamos merecido el triunfo no lo hayamos podido lograr", analizó el ex DT de la Roja Sub-20.

Colo Colo quedó en el cuarto puesto con 17 puntos, a 5 del puntero Universidad Católica, por lo que para Salas "seguimos en la lucha. Por como hemos venido jugando creo que tenemos más posibilidades de ganar que de perder", mostrándose bastante conforme con el rendimiento de su equipo.