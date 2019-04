La pesadilla de la U parece no tener fin y ahora no pudo ante un aguerrido Curicó para seguir en zona de descenso

Universidad de Chile no puede levantar la cabeza, porque cuando tenía una victoria en el bolsillo, apareció Curicó Unido para robarle un punto, luego de un vibrante 3-3 en el Nacional.

Los azules llegaban golpeados al duelo ante los Torteros, luego de perder por 4-0 ante Universidad Católica en la jornada pasada. Tenían que ganar sí o sí, porque los fantasmas molestaban a un equipo que con Alfredo Arias en la banca no había ganado nunca.

El Nacional no se llenó, era imposible que pasara aquello, por el castigo a la Galería Sur del recinto, tras los hechos ocurridos en el partido frente a Unión La Calera. El público local igual alentó y celebró con todo a los 18 minutos, cuando el volante Nicolás Oroz con una brillante definición de zurda puso el 1-0.

Poco le iba a durar la alegría a los locales, porque Curicó tenía mucho que decir, y alzó la voz a los 23', cuando luego de una combinación perfecta dentro del área quedó solo Carlos Espinosa, para definir de derecha, cuando Johnny Herrera poco podía hacer.

La U tenía el control de las acciones, pero la visita era rápida en la contra, con un encendido Matías Cavelleri, quien le generaba problemas a la zaga inédita compuesta por Echeverría, Aveldaño y Carrasco. Pese a las intenciones de ambos elencos, se fueron a descansar con el marcador igualado.

Complemento lleno de goles

La segunda parte fue muy emocionante, porque Universidad de Chile salió a "comerse el mundo", presionando mucho y queriendo de una vez por todos ganar un partido, para empezar a respirar con más calma.

La U quería, aunque no tenían claridad, y es ahí cuando las pelotas detenidas tienen mayor importancia, y gracias a un córner cayó el desnivel para los laicos, porque a los 55' la recibió dentro del área el argentino Leandro Benegas y con un zurdazo potente dejó parado al portero Deschamps. Corrió con todo para celebrar con los hinchas, fue una especie de "redención" para él y todos los delanteros azules, que estaban con mala racha.

Se pensaba que el cuadro anfitrión iba a administrar bien la victoria, pero Curicó otra vez se puso en tablas en el marcador. A los 60' Deschamps salió rápido con Heber García y el puntero probó desde casi la mitad de la cancha con la zurda, porque estaba adelantado Herrera, quien en su intención de contener el balón, no hizo más que mandar la pelota al fondo de su propio arco. Golazo, pero el Samurai Azul también tuvo mucho qué decir.

Todo mal para la U, que veía otra vez escapar puntos, sin embargo, este año cuentan con un "goleador" implacable, Matías Rodríguez, que a los 71' puso otra vez adelante a su equipo, con un zapatazo desde fuera del área, y se pensaba que ahora sí se acababa la mala racha.

El tiempo ya se quemaba, no quedaba nada, pero cuando no sale nada, no hay que cantar victoria hasta el pitazo final. La U lo sabía y terminó otra vez resignando puntos clave, porque en los 90' el argentino Mauro Quiroga ganó un cabezazo y dejó las cosas 3-3. Increíble, pero cierto.

Pitazo final de Julio Bascuñán y otra semana más de la U sin ganar, y ya van seis fechas sin que ganen. Con el punto están en el penúltimo lugar de la tabla con seis unidades, mientras que Curicó llegó a los 9.

