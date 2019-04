Ignacio González cree que Palestino puede hacer la gracia ante River Plate: "Tenemos equipo para pelearle a cualquiera"

Es uno de los pilares fundamentales de la actual campaña de Palestino. Si bien en el Campeonato Nacional marchan en la medianía de la tabla, el elenco tetracolor lleva una más que decente participación en la Copa Libertadores y una de la figuras, es el portero Ignacio González.

El Nacho, como lo conocen, se ha posicionado como titular indiscutido en el arco palestinista, siendo clave en algunos encuentros. Por ejemplo, en las llaves previas de la Libertadores, ante Independiente de Medellín y Talleres de Córdoba, donde tuvo atajadas notables, que de alguna forma, ayudaron a la clasificación a la fase de grupos.

Sin embargo, su paso a la tienda de La Cisterna estuvo precedido de un hecho muy triste: el descenso a Primera B de San Luis de Quillota. González fue uno de los pocos jugadores rescatables que tuvo el elenco canario, siendo titular todo el año, pero finalizando con ese suceso gris, que de seguro, ningún futbolista desea vivir.

De lo humano y lo divino, el arquero conversó con El Gráfico Chile en las dependencias del recinto ubicado en Avenida El Parrón y asumió que el cambio desde Quillota a la arena internacional, era un paso esperado.

González confía en los árabes / Luis Catalán

¿Cómo está el plantel para el duelo ante River Plate?

Sabemos que hemos hecho buenos partidos en la Copa (Libertadores) y que si tenemos equipo para pelearle a cualquiera, ya lo hemos demostrado. Ya tuvimos el partido por el Campeonato (ante la UC) y tenemos que hacer lo mejor posible. Sabemos que es un encuentro importante y más aún de local. Yo confío a muerte en este equipo y hemos venido haciendo las cosas bien. Estamos a full.

¿En lo personal, cómo te sientes en Palestino? Estuviste antes acá, después en San Luis, donde el equipo descendió y ahora de vuelta…

Me siento bien. Todos saben que el club me sugirió seguir acá, después de la temporada 2016. Ellos saben por qué me fui y yo quería sumar minutos, necesitaba jugar y mostrarme más y quería ir a otro lugar donde si pudiera tener más opciones. Se dio la oportunidad de jugar en San Luis, estoy 100% agradecido de ellos y los sigo siempre. Y ahora, los dirigentes confiaron en mí y pude volver. Al profe (Ivo Basay) lo conocía de antes también y vi que se estaba armando un equipo muy competitivo, que venían partidos y competiciones muy de alto nivel. Así que para mí era un lindo desafío.

¿Cómo se maneja esa tristeza de descender y después jugar en el primer nivel con Palestino?

Son cosas que se pueden dar en el fútbol y si esto fuera tenis, sería otra la respuesta. Estas son situaciones grupales. Obviamente uno siempre apuesta a ir más arriba y en cualquier equipo donde uno esté. Por lo menos así soy yo, me gusta ganar en todo lo que compito, pero hay veces que no se puede dar, pero no hay que quedarse pegado en eso. La vida es así y hay que dar vuelta la hoja y siempre apuntar a que las cosas van a ser mejor.

¿Ignacio González apunta la Selección de Chile en algún momento, incluso un microciclo?

Siempre lo he dicho, estoy preparado por si me llaman. Pero si no me toca ser llamado, le deseo lo mejor a los colegas que les toque ir. El bien común es que le vaya bien a la Roja.

Por último, ¿Palestino le gana a River Plate por la Copa Libertadores?

Siempre apostamos a ganar todos los partidos. Con eso te respondo tu pregunta.