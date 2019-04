Jarry y su triunfazo ante Zverev: "Cuando estoy tranquilo y bien de cabeza puedo hacer grandes cosas como las de hoy"

Nicolás Jarry (81º de la ATP) sumó este martes la victoria más importante de su corta carrera, al vencer en ajustados tres sets al alemán Alexander Zverev (3º), para así seguir avanzando en el ATP 500 de Barcelona.

Tras su importante triunfo, el chileno analizó el mejor triunfo de su trayectoria, que lo ayuda a tomar fuerza en la temporada 2019, donde no ha podido conseguir los mismo buenos resultados que obtuvo el año pasado.

"De ranking, es sí o sí mi mejor victoria. De valor es sumamente grande. He venido jugando buen tenis durante todo el año, pero no se me estaba dando en los momentos importantes. Trataba de hacerlo mejor posible, pero no estaba saliendo", señaló el Príncipe en declaraciones que reprodujo Séptimo Game.

"Nunca sentí que el partido era mío. Hubo momentos tensos como siempre, pero cuando le encontré la devolución a mediados del segundo set, me quedé tranquilo porque lo estaba haciendo jugar. De fondo me sentí cómodo y comencé a atacar de buena forma", analizó.

Pero el número 2 de Chile no se quedó ahí, porque ahondó que la victoria ante el 3º del mundo le permite creer que puede tener esta clase de resultados, si es que está bien sicológicamente.

"Estoy tratando siempre de tomar el control del punto. Lo puedo hacer contra cualquier y lo tengo claro. Muchas veces no resulta y sé que puede pasar. Cuando estoy tranquilo y bien de cabeza puedo hacer grandes cosas como las de hoy. Tuve gran apoyo por parte de los chilenos", cerró.