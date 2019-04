La nueva U cuestiona la continuidad del capitán Johnny Herrera para el 2020

La Junta de Accionistas de Azul Azul provocó una profunda reestructuración dentro de la concesionaria que maneja a Universidad de Chile. El pésimo momento deportivo e institucional que vivía el club, hizo que los accionistas minoritarios de la sociedad anónima pusieran varias críticas sobre la mesa, para dar a conocer el descontento de la hinchada en general, sobre la gestión de la actual dirigencia universitaria.

Una de los cuestionamientos que se hizo a la directiva de la concesionaria, por parte de un par de accionistas minoritarios, era la continuidad de históricos jugadores del plantel laico como Johnny Herrera, Matías Rodríguez, Jean Beausejour, entre otros. Considerando que en la Junta se aprobó la menor inversión para el plantel de cara a la temporada 2020, los sueldos de jugadores que son considerados "top" deberán desaparecer y por ello su permanencia no está asegurada.

El caso más insigne es el del capitán y arquero de los azules. Su calidad de multicampeón con los azules lo tiene en una situación especial de negociación para una posible renovación de contrato en el club, pero el ingreso de los nuevos encargados del plan deportivo de la U podría hacer variar esa situación.

Aunque con el ex delantero Rodrigo Goldberg no tiene ningún problema público, su tensa relación con Sergio Vargas es vox populi y se remonta hasta fines de los años '90 cuando Herrera comenzaba a ganarse un espacio en el plantel de honor. Esa controversia entre ambos continuó cuando en 2002, el técnico Víctor Hugo Castañeda decidió sacar de la titularidad a Superman y entregársela definitivamente al actual líder azul.

"Si me voy, me iré recontra tranquilo. Si me quedo, lo veré en diciembre. Si no estoy atajando, tomaré mis cosas y me iré. Falta mucho tiempo para eso”, declaró. Es fácil arrancar cuando las condiciones no están. He pensado muchas veces, pero si me hubiese ido, no sé dónde estaríamos ahora. Creo que tengo que quedarme a poner el pecho y salir adelante", comentaba Herrera a Fox Sports, sobre su posible partida del club y que hoy sigue evaluando.

Respaldo a Herrera

A pesar de los reproches en su contra, Herrera cuenta con la confianza de sus compañeros y también con la de históricos ex dirigentes azules como el ex presidente de la Corfuch, René Orozco.

"Johnny tiene mucha espalda para soportar las críticas. Es el arquero más ganador del club, es gran parte de la historia. Estos errores son mínimos, ha ganado partidos solo. Él siempre nos defiende a muerte en la cancha. Es un gran arquero, nuestro capitán y sé que se va a sobreponer a esto", señaló el delantero Leandro Benegas en conferencia de prensa.

"Él es un hombre que ama a la U. Nosotros lo apoyamos cuando Sergio Vargas se burlaba de él y se enojaba cuando no jugaba Estadio Nacional, y cuando lo estaban por sacar del equipo de honor. Johnny Herrera nos ha dado algunos títulos él solo, con atajadas memorables, así que siempre estaré feliz por lo que ha hecho", apuntó el nefrólogo a El Gráfico Chile.

Con contrato hasta diciembre de este año, Herrera vive días difíciles en el Centro Deportivo Azul. Aunque su titularidad para el próximo encuentro de la U frente a Everton de este sábado (15:30 horas) está casi asegurada, la presión de poder ser banca comienza a aparecer en el horizonte y Fernando De Paul listo para aprovechar una estelaridad que le ha sido esquiva.