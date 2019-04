El negro registro chileno que rompieron Garin y Jarry al llegar a octavos de Barcelona

Cristian Garin y Nicolás Jarry están rompiendo marcas en el circuito ATP luego de varios años negros de Chile en la máxima gira del tenis mundial. Ambos nacionales llegaron a octavos de final del torneo de Barcelona, el tradicional Conde de Godó, y de paso rompieron una marca negra que llevaba varios años.

Con la aparición de Garin y Jarry entre los 16 mejores del certamen catalán se dio por primera vez en nueve años que dos chilenos lleguen a octavos de final en un mismo torneo de la ATP.

La última vez que esto ocurrió fue en el torneo de Houston en 2010, casi una década atrás cuando se acababa la gran generación que nos llevó a las máximas alturas del tenis masculino. En esa ocasión, Fernando González y Nicolás Massú llegaron a cuartos de final en Texas, aunque ese torneo era de categoría 250, inferior al que se disputa esta semana en Barcelona.

González sucumbió en la ronda de los ocho mejores ante el argentino Horacio Zeballos, mientras que Massú también se inclinó en esa etapa contra el estadounidense Sam Querrey.

Ahora es el turno de Garin y Jarry, que en Barcelona buscarán seguir avanzando y superar ese récord. De hecho, si siguen ganando se enfrentarán en semifinales. Todo está en sus manos.

Chilean @Garin_Cris joins countryman @NicoJarry in #BcnOpenBS 3R, defeating No. 20 @Denis_Shapo 7-5 6-2 for biggest win of career.

Two Chileans are in an @ATP_Tour R16 for 1st time since 2010 @MensClayCourt, where @FerGonzalezel and @Massunico reached QFs.

— ATP Media Info (@ATPMediaInfo) April 24, 2019