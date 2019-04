Quinteros y la conservadora UC en Rosario: "Queríamos defender un resultado que estuvimos cerca de obtener"

El director técnico de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, explicó el motivo por el que su equipo aplicó una marcada estrategia conservadora en el empate 1-1 como visita ante Rosario Central, por la fecha 5 de la Copa Libertadores. Eso sí, más allá de su justificación, se mostró crítico con lo realizado por sus dirigidos en el Gigante de Arroyito.

"No tuvimos por ahí la oportunidad de generar demasiadas situaciones ofensivas. Falto generar más fútbol en ataque, defendiendo un resultado que fue al principio de partido. Después nos empatan y tampoco tuvimos la posibilidad de generar mucho, tuvimos un poco la pelota, pero no tuvimos situaciones claras", partió comentando el DT cruzado.

El argentino-boliviano afirmó que "hoy nos faltó, no era la estrategia retroceder, pero queríamos defender un resultado que estuvimos cerca de obtener. No me gustó la forma de juego del equipo, este equipo puede jugar mejor, generar más situaciones en ataque que es lo que vamos a necesitar cuando vayamos a jugar a Brasil".

La UC empató en Rosario y está obligada a ganar en Brasil para avanzar en la Copa Libertadores Los cruzados vencían por 1-0, pero se echaron atrás y Central igualó a 10 minutos del final, con un autogol de Fuenzalida. La Franja debe derrotar a domicilio a Gremio para clasificar a octavos.

Quinteros insistió que "no pudimos hacer un buen juego, nuestro equipo juega más adelantado en el campo, hoy no se pudo, no tuvimos ese juego que veníamos proponiendo tanto en lo local como en Copa. Pero después del inicio de la fase de grupos pensábamos todos que era complicado y hoy estamos luchando para seguir en Copa Libertadores peleando con Gremio, lo que es meritorio. Tal vez ellos sean los candidatos, pero nosotros vamos a ir con todo a pelar la clasificación".

Justamente sobre la dura visita ante Gremio (8 de mayo), el entrenador de la Franja sostuvo que "tenemos una nueva posibilidad en Brasil, en un estadio difícil, pero hay que jugar el partido. Tengo fe de que si ese día estamos bien, jugaremos al máximo de nuestras posibilidades. Gremio no va a salir desesperado a buscar el triunfo, pero es un equipo que siempre juega para adelante y deja espacios. Va a depender de nosotros lograr la clasificación".