"¡This is not football!": La furia de Shapovalov por el apoyo de los chilenos a Garin en Barcelona

Denis Shapovalov es uno de los tenistas con más futuro del circuito, con 19 años ya es 20 del mundo y está llamado a ser una de las caras del recambio del ATP Tour en la próxima década. Sin embargo, este miércoles sucumbió ante Cristian Garin en segunda ronda del ATP 500 de Barcelona, en la que fue la mejor victoria de su carrera.

El canadiense no podía con Garin y poco a poco se fue perdiendo en la desesperación, y sobre el final del primer set perdió la paciencia de los ruidosos fanáticos chilenos que gritaban con todo por el Tanque en la Pista Rafa Nadal del Real Club de Tenis de Barcelona.

👊 Puño apretado y set de Garin! Shapovalov, ofuscado con los chilenos les grita "This is not football" pic.twitter.com/PfgHslJcPC

— Séptimo Game (@Septimo_Game) April 24, 2019