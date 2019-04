Cristian Garin molesto tras su derrota en el ATP 500 de Barcelona: "Ayer jugué un partidazo y hoy no estuve ni cerca de eso"

Bastante molesto estaba Cristian Garín tras la derrota en octavos de final del ATP 500 de Barcelona, ante el local Roberto Carballés (104º). El tenista nacional no ocultó su disconformidad con el juego mostrado este jueves en la arcilla del Conde de Godó y fue bastante autocrítico con su desempeño.

"Duele perder, sobre todo porque sentía que ayer (miércoles) jugué un partidazo a muy buen nivel y hoy (jueves) no estuve ni cerca de eso. Estas cosas pasan y hay que salir adelante, en tres o cuatro días voy a jugar otro torneo ATP, tengo que concentrarme, con un día de descanso, para volver con todo a Munich, donde estaré jugando el lunes o martes", reconoció el Tanque.

La actual raqueta número uno de Chile, incluso fue más allá en su duro autoanálisis: "Yo creo que fue un partido en que no estuve muy regular, comparando en como venía jugando, él (Carballés) también jugó a un nivel súper alto. No me sentí muy bien, tuve mis opciones y nos las aproveché, no fue un muy buen día para mí", puntualizó.

Respecto al triunfo del otro nacional, Nicolás Jarry, solo tuvo palabras de elogio: "Muy contento por él, es normal saludarlo y darle todo el ánimo, creo que se merece la victoria de hoy y de todos estos días, estoy muy contento por él y espero que siga su racha", indicó.

Visitas ilustres

Uno de los que fue a ver al chileno, fue el futbolista Arturo Vidal, quien junto con la tenista Daniela Seguel, estuvieron en las tribunas alentando a su compatriota.

El King apoyando al Tanque / Instagram @kingarturo23

Consultado por la presencia del seleccionado nacional, Garín comentó que no lo vio entre el público, pero lamentó que haya visto la derrota: "no jugué muy bien, qué lástima que no haya venido ayer".

El próximo desafío del Tanque será el ATP 250 de Munich, que comenzará la próxima semana.