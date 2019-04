Esteban Paredes y la disputa dirigencial por la presidencia de ByN: "Le hacen mal al plantel"

El 29 de abril se elegirá al nuevo presidente de Blanco y Negro, concesionaria que administra los destinos de Colo Colo, donde la guerra interna que sostiene el actual presidente Gabriel Ruiz-Tagle y el máximo accionista, Aníbal Mosa, quien aspira a volver a la presidencia, han repercutido en el plantel albo.

Fue el propio capitán del Cacique, Esteban Paredes quien reconoció que "es un tema difícil, pero uno no se puede meter más allá. Es gente grande, que lleva mucho tiempo en esta actividad y lo único que quiere uno desde el punto de vista del jugador es que Colo Colo esté bien. Al final y sin querer estas cosas nos hacen mal al plantel".

"Se los he dicho, pero lamentablemente acá hay otras cosas que la verdad no sé que son, si son cosas personales. La verdad no tengo idea. Pero yo a futuro quiero ver a un Colo Colo peleando la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, tratando de sacar más jugadores de la cantera como era antes", agregó el capitán a radio Cooperativa.

Sobre la elección del lunes, fue claro en indicar que "tengo cercanía con los dos. A mí me trajo Ruiz-Tagle a Colo Colo, tuve primero afinidad con él y después él se alejó como dirigente del club. Después viene Aníbal con quien me hice muy amigo personalmente, tenemos mucha afinidad".

"Siempre he dicho yo quiero a un Colo Colo mucho mejor de lo que está. El que venga que lo haga de buena manera y espero que de una vez por todas dejemos de tener diferencias, que tengamos un Colo Colo sólido y peleando todos los años a nivel internacional, como era antes".

Romper el récord frente a la U

Paredes lleva 212 goles y está a solo tres conquistas de igualar el récord de Francisco Chamaco Valdés. El Tanque está disputando su último año como jugador profesional. Paredes sabe que está al alcance superar la marca del ex volante albo y mantiene la calma.

"Mucha gente me pide en la calle que rompa el récord contra la U, pero como te digo estoy sumamente tranquilo esperando a que pasen los partidos para irme sintiendo mucho mejor y así poder primero ayudar al equipo y después romper el récord", sostuvo Paredes.

"Estoy sumamente tranquilo. Obviamente está el récord en la cabeza, más aún si la prensa habla casi todo los días sobre eso, pero es normal que se hable mucho de esto ya que han pasado muchos años sin que nadie lo pueda pasar", finalizó.