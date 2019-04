Feña González sueña con Garin y Jarry: "Siempre está la ilusión de que en un futuro ganen la Copa Davis"

El ex tenista chileno Fernando González vive días de mucha nostalgia pensando en volver a compartir cancha con su histórico compañero Nicolás Massú. Ambos medallistas olímpicos en Atenas 2004 jugarán partidos de exhibición en el casino Monticello y frente a ellos estará la dupla argentina compuesta por Juan Ignacio Chela y Juan Mónaco. Con una mezcla de recuerdos buenos y malos, el Bombardero de La Reina dice haber bajado de peso para el evento que se realizará el próximo 26 y 27 de abril, buscando una victoria nacional en el "clásico" contra los trasandinos.

Junto a eso, González comenta estar feliz e ilusionado por el buen momento que viven Nicolás Jarry y Cristian Garin, sobre todo pensando en los desafíos que tiene el equipo nacional de Copa Davis en las finales de noviembre en Madrid, y además confirma que no tiene ganas de ser entrenador de tenis 24/7 para algún profesional del circuito ATP.

¿Preparado física y mentalmente para jugar esta exhibición con Massú y contra Mónaco y Chela?

Si muy bien preparado, he entrenado harto, he bajado de peso y son dos días seguidos, aunque sean partidos más cortos, todos van a ser medios intensos.

Hay una relación especial con Nicolás Massú en cancha además, después de tantos años compartiendo en el circuito…

Es muy bueno estar del mismo lado de la cancha. Hace pocos compartimos cancha jugando en contra, pero ahora estamos del mismo lado y feliz de volver a ser su compañero de equipo.

¿Muchos recuerdos especiales de sus días de dupla con Massú?

Demasiados, todos bonitos, compartiendo cancha y equipo, así que el fin de semana será muy emotivo para nosotros, para la gente esperamos que también. Obvio que también va a ser divertido a su vez, porque es competitivo pero se da para que la gente y nosotros nos podamos reír todos juntos.

¿Pero un recuerdo especial con Nico? ¿La final de Atenas, de los Mundiales de Dusseldorf, Copa Davis, con cuál te quedas?

Obvio que los Juegos Olímpicos y las Copas Davis, muchos partidos en verdad porque hicimos una carrera en conjunto prácticamente, entonces fueron muchos años compitiendo del mismo modo. Pensar en uno en particular es la final de los Juegos Olímpicos, pero también tuvimos otros momentos buenos de nuestras carreras juntos y no sólo siendo grandes, sino que jugando por los juveniles y antes de empezar la carrera profesional.

Lo que la gente más se acuerda es de sus celebraciones en el suelo, sin importarles nada ¿Se podría repetir?

Son cosas que se dan así, pasaron dos veces en Düsseldorf y Atenas, pero es divertido (risas), no sé si ahora lo volvamos a repetir porque hay que ver como nos va, pero si es divertido.

Al frente estarán Mónaco y Chela ¿Algún recuerdo especial contra ellos?

Jugué muchas con ambos. Con Chela no me gustaba jugar, con Mónaco si, pero como buenos argentinos tienen un tenis muy aguerrido, luchador y de una gran mentalidad, entonces siempre es complicado enfrentarlos. Con Chela perdí un par de veces, en Cincinnati creo que fue el más importante, pero el récord es positivo para mí.

Jarry y Garin

Escuchaste a Rafael Nadal hablando de ti y Nicolás, con varios elogios obviamente y comparando con el momento de Garin y Jarry. ¿Qué te parece eso?

O sea claro porque con Rafa coincidimos muchos años, no es de mis mejores amigos, pero hay una buena relación y es una persona cercana. Jugamos muchas veces, convivimos bastante, entonces es un orgullo que te recuerden de esa forma y sobre todo alguien de la envergadura de Rafa.

Hoy Garin y Jarry están en un nivel que están ganándole a rivales como Alexander Zverev o Denis Shapovalov. La gente se ilusiona de lo que puedan hacer, ¿crecen las expectativas de cara a lo que puedan hacer para Copa Davis?

Es que era lo que se veía venir, o sea los que lo conocen y sabemos de tenis, se ve que si entrenan bien es cosa de tiempo para que exploten. Es obvio que que se ilusione la gente, sobre todo porque ambos están teniendo buenos años. Aunque a Jarry le costó acomodarse este año, es un tremendo jugador que da para ilusionarse mucho y obvio que da para pensar que nuestro tenis chileno vuelva a estar en las primeras planas.

Sé que es difícil augurar esto y sobre todo en este año pero ¿te los imaginas levantando la Copa Davis en un futuro?

Ojalá, la ilusión siempre está y espero que lo puedan hacer. Es difícil también porque hay mucha presión y hasta cuatro días atrás estaban pensando que ya se había acabado la carrera de Jarry y ahora hablamos de ganar la Davis, bueno es Chile, pero lo importante es que sigan trabajando mucho y así los objetivos van a llegar solos.

Hay mucha polémica en los fanáticos de tenis con críticas a Martín Rodríguez, se dice que debería cambiar de entrenador por uno que lo meta arriba como pasó contigo con Larry Stefanki, ¿qué opinas de eso?

Es que no se puede comparar porque es diferente. Dudo que los que critican a Martín lo conozcan y sepan cómo trabaja o vean cómo trabajan los entrenadores. Lástima que a veces manden los resultados, pero Martín es excelente técnico y nadie más que Nico Jarry sabe hasta cuándo va a estar con él. Tengo entendido que está muy bien con él, hay una relación más allá de lo profesional, pero se critica sin fundamento porque él es un gran entrenador.

¿Viste el partido de Christian con Shapovalov? Por ejemplo él cambió de técnico y los resultados están a la vista..

Sí algo vi, pero también he visto cómo ganó su primer título, también cambió de continente y con esos grandes resultados espero que pueda seguir en un gran nivel por mucho tiempo.

Se espera harto de los dos en la arcilla, ¿es la hora de que tengan un buen Roland Garros?

Ellos tienen para jugar más de 10 Roland Garros, entonces fijarles una meta ahora no es bueno. En el tenis se juegan muchos torneos y es difícil el tenis porque el otro jugador puede tener el día de su vida y ganarte independiente del ranking. Lo importante es que están ganando partidos, están jugando bien y se están consolidando en un nivel muy bueno que da para ilusionarse con ellos. Yo no les fijaría ganar Roland Garros, porque esto no se va a acabar si lo ganan o no.

¿Qué tienen que mejorar cada uno según tu percepción?

Me parece que Nicolás tiene que tener muchos más puntos cortos, hacer menos rallies y así no cansarse tan fácil. Garín tiene que seguir subiendo más a la malla y variar un poco más su juego, pero van muy bien y creo que lo tienen claro y seguirán mejorando.

"Viajar 35 semanas no lo voy a hacer"

Tú tienes muchos negocios, vinculado con el tenis pero también has tenido dirigidos, ¿qué ha pasado con eso? Te gustaría meterte más en ese mundo. El Nico y Capdeville están metidos en el circuito ahora con Thiem y Garin por ejemplo.

Con Elias Ymer dejamos hace rato, así que ahora estoy viendo otras cosas y ligado el tenis. He tenido otros ofrecimientos de algunos tenistas en algún momento, pero yo viajar 35 semanas no lo voy a hacer. Ahora siempre depende del desafío, del momento de tu vida, porque es algo que igual agota. Toda mi carrera hice esto de ir de hotel en hotel, de avión en avión, entonces hay que tener mucha energía para eso. Tener a un jugador además, es mucho más allá del ranking, a veces se necesita alguien siempre al lado, pero si alguien quiere que lo acompañe un par de semanas no tendría problemas en eso.

Por último, ¿alguna sorpresa que puedan esperar los hinchas en la exhibición del fin de semana?

Que baje de peso poh (risas). No que vayan a ver un gran tenis y lo van a pasar muy bien.