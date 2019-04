¿Otra razón de la crisis? El escaso gasto en las series menores preocupa a los accionistas de la U

La crisis deportiva e institucional de Universidad de Chile es una de las peores que ha vivido el club en las últimas décadas. La renuncia del ex presidente y máximo accionista de Azul Azul, Carlos Heller, provocó un fuerte remezón administrativo en la U que terminó develando varios problemas que se vivían en el Centro Deportivo Azul y que fueron constantemente criticados por los accionistas universitarios en la última Junta Ordinaria del pasado lunes.

Uno de los temas más polémicos fue la poca inversión que hace la concesionaria en ámbitos de las series menores y que sólo alcanza un 5% del total del capital que tiene la controladora. Ante eso, y según indicaron a El Gráfico Chile, el gerente general Eduardo Álamos explicó que esa cifra es superior a la que invierten otros clubes profesionales en su fútbol formativo, argumentos que no fueron suficiente para los presentes, considerando el gran gasto que ha hecho el equipo laico para reforzar su plantel de honor y sin utilizar a los jugadores que vienen de la cantera.

En base a la memoria del 2018 de Azul Azul, existe un déficit económico de cerca de 10 mil millones de pesos y los cerca de $4 millones de dólares gastados para la reestructuración del plantel 2019 no ayudó en nada a esa situación. Además, dentro de ese "rejuvenecimiento del equipo" que buscaba el ahora ex gerente deportivo Sabino Aguad, no se incluyó a muchos juveniles y sólo el defensa Lucas Alarcón pudo debutar de emergencia, ante las diferentes lesiones de los otros zagueros laicos. Junto a Alarcón, sólo Johnny Herrera, Rodrigo Echeverría y Nicolás Guerra son los otros canteranos que tiene el club.

"La U tiene que buscar una política deportiva clara, transversal entre el primer equipo con el fútbol joven y no dos áreas totalmente distintas. Acá claramente no hay jugadores de las divisiones inferiores que estén totalmente preparados, sólo uno (Lucas Alarcón) porque Nicolás Guerra lo formó Cobreloa y Johnny Herrera no lo cuento porque ya no es joven. Pero a lo que voy, es que ya está bueno de ir a buscar al mejor de Huachipato o de San Luis si no va a funcionar en la U. Acá el tema es muy claro ¿dónde está el trabajo en la parte formativa? La palabra lo dice 'formativo', no ir a buscar al mejor", opina el ex defensor universitario, Cristián Mora.

"Cuando los equipos están mal se critican esas cosas, pero creo que cuando un primer equipo es bueno, me parece que es más fácil hacer la recolección de los mejores de cada división y hacer debutar a un chico. Porque poner a jugar a un chico a jugar un Clásico con Universidad Católica, siendo colista, no me parece buena decisión. Ponerlo siendo puntero es fácil, entonces creo que hay que consolidar el funcionamiento del primer equipo y de a poco se va a ir mejorando todo", añadió el ex ayudante Cristián Castañeda.

La nueva U cuestiona la continuidad del capitán Johnny Herrera para el 2020 La Junta de Accionistas de Azul Azul puso en duda la continuidad de referentes como el histórico arquero, además de Matías Rodríguez, Jean Beausejour, entre otros.

El SúperPlan

Ante ese escenario y buscando una solución al problema del fútbol formativo, los nuevos directores deportivos de la institución, Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg, confían en realizar un trabajo íntegro que permita juntar criterios entre todas las divisiones del club.

"El fútbol formativo y el plantel profesional, junto con la identidad futbolística, la idea de juego, la secretaría técnica, son todos aspectos fundamentales, todos transversales, uno no es excepto del otro, entonces hay que tener una política deportiva muy clara para crecer, para fortalecer y construir una identidad que lleva tiempo, no es fácil, así que le pedimos más paciencia de la que ya tiene al hincha de la U. Sé que tienen confianza en nosotros y estaremos trabajando para construir un futuro y un crecimiento de la institución, para pelear los torneos", señaló Superman Vargas.

"Esto es parte de un plan integral, que incluye el plan financiero y el plan deportivo, pero están acordes uno con otro y para eso existe el comité financiero que va a liderar ese proceso deportivo, con aprobación del directorio, por tanto es un trabajo mancomunado, en su área de expertiz", agregó Goldberg.