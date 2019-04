La fe de Mario Salas en Colo Colo: "Siento que vamos en vías de ser un equipo súper poderoso"

Colo Colo enfrentará este viernes a partir de las 20:30 horas, a Deportes Antofagasta en el estadio Monumental, en el inicio de la décima fecha. El Cacique intentará volver a las victorias, tras el empate ante Huachipato en el CAP de Talcahuano, el fin de semana pasado.

En la previa del compromiso, el técnico Mario Salas realizó un análisis de lo que han sido los primeros nueve partidos de los albos y aseguró que están en vías de convertirse en un equipo súper poderoso.

"El equipo ha ido de menos a más, ha tenido un rendimiento colectivo bastante fuerte, bastante sólido, pero con esta idea de seguir mejorando cosas. Siento que vamos en vías de hacer algo importante y de dejar una semilla, de dejar algo que nos signifique ser un equipo súper potente, súper poderoso y que esté con las posibilidades de ganar el campeonato chileno y que después haya una proyección internacional", sostuvo el entrenador.

"Tengo muy buenos delanteros, estamos generando mucho y de alguna forma el fútbol nos presenta accidentes o situaciones en las que no podemos plasmar en goles todo lo que hemos generado, la verdad es que lo hemos trabajado y siento que va a cambiar, estoy convencido que va a cambiar", agregó.

Pensando en el duelo ante los Pumas y luego ante Universidad Católica de Ecuador, por la revancha de la Copa Sudamericana, el Comandante fue claro en indicar que "la realidad de Antofagasta es muy distinta a la U. Católica de Quito. Antofagasta viene de partidos sin ganar y se está quedando en la tabla de posiciones. Con la Católica es jugarse la vida porque es un campeonato de ida y vuelta. No es algo similar".

Uno de los temas que le preocupa al DT es la poca solidez defensiva que han mostrado los albos y reconoció que "en pocos partidos nos han hechos muchos goles, como Curicó y O'Higgins. Hubo encuentros en que no estuvimos sólidos en lo defensivo, pero sí asumimos riesgos".

Finalmente, valoró el esfuerzo que realiza Jorge Valdivia por rendir en Colo Colo y para poder lograr su objetivo de ser convocado por el entrenador Reinaldo Rueda a la selección chilena para disputar la Copa América.

"Más allá de que lo logre o no, porque escapa de sus manos, a mí me llena de orgullo y emoción que está haciendo todo lo posible para ser considerado, el resultado puede ser positivo o adverso, pero que está haciendo todo lo posible lo está haciendo. Las cosas se pueden lograr o no, lo importante es que es consecuente con lo que se está proponiendo y eso es lo que se valora", finalizó Salas.