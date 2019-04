La impactante confesión de Adebayor: "Tenía todo listo para suicidarme"

El controvertido Emmanuel Adebayor nuevamente hace noticia tras revelar una impactante confesión. El togolés, que tuvo pasos por Arsenal, Manchester City y Real Madrid, entre otros, reconoció que estuvo al borde del suicidio mientras militaba en el Metz de Francia.

En una extensa entrevista al Daily Mail el atacante del Bashashekir narró que "tenía todo listo" para acabar con su vida. "Todo lo que quería hacer era ayudar a mi familia, pero me presionaron mucho. No podía soportarlo. Cuando una familia es pobre, todos son pobres y hay mucha solidaridad pero cuando alguien consigue algo es como si les debieras algo a todos", contextualizó.

"En Metz me pagaban unas 3000 libras al mes y mi familia me pidió una casa que costaba medio millón. Además, el club estaba cansado de mí por mi comportamiento. Una noche me senté en mi cama y pensé: '¿Qué estoy haciendo aquí?, nadie está contento conmigo, así que, ¿para que seguir viviendo?", agregó.

Una vez que estuvo al borde del abismo, Adebayor entregó detalles de su planificación suicida. "Había una farmacia debajo de mi apartamento. Pedí bastantes paquetes de pastillas. Tantos que no querían vendérmelos pero les dije que era para una obra benéfica en Togo. Lo preparé todo. Estaba listo pero, llamé a mi mejor amigo a media noche. Me tranquilizó. Me dijo que tenía cosas por las que vivir", narró.

Y agregó: "Mi amigo me convenció al decirme que 'tienes el potencial para cambiar África'. En ese momento consiguió quitarme la idea. Pensé que Dios debía estar guardando algo bueno para mí".