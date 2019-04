Lo que ganan la UC y la Roja con la nacionalización de César Munder

Después de varias semanas de espera, durante la tarde del miércoles el futbolista César Munder recibió la carta de nacionalidad chilena, lo que marca un antes y después en su promisoria carrera. Como chileno, al nacido en Cuba se le abren ventanas a Universidad Católica y también a la Roja.

En el caso de la UC, el isleño podrá ahorrarle un problema al cuerpo técnico por el asunto de los cupos de extranjeros. Las bases del Campeonato permiten que sólo 5 foráneos sean citados por partido y en el actual plantel franjeado Munder corre por detrás de Matías Dituro, Luciano Aued, Diego Buonanotte, Sebastián Sáez y Duvier Riascos. El cubano puede formar parte del plantel de honor de la UC como sexto extranjero al estar inscrito como juvenil.

Eso sí, el veloz extremo tendrá que esperar hasta el segundo semestre para contar como chileno en las citaciones cruzadas. Durante el receso se reabrirá el proceso de inscripción de jugadores y ahí la Franja lo podrá matricular como nacional. Con ese proceso resuelto, Munder también podrá sumar minutos por el reglamento Sub 20 jugando por la UC.

Nacido el 7 de enero del 2000, si el cubano sigue en la UC y el reglamento por los Sub 20 se mantiene bajo sus actuales condiciones (con la última modificación se abrió a considerar a un Sub 21), el joven extremo podrá aportar en ese ítem hasta el término de la temporada 2021.

"Felices por César que es algo que él venía buscando hace tiempo. Él es un gran tipo y un gran jugador que nos puede aportar mucho desde diferentes aspectos del juego. Feliz por él, espero siga aportando a esta institución. Es un gran proyecto para el futuro de la Selección y el fútbol chileno", comentó Stefano Magnasco sobre la nacionalización de su compañero.

La Roja lo mira

Como efecto inmediato de su nacionalización, César Munder puede ser considerado a nivel de selección. A la vuelta de la esquina aparece el desafío del torneo Maurice Revello (ex Esperanzas de Toulon), que se desarrollará en Francia en junio, y en el que la Roja dirigida por Bernardo Redín se debe presentar con un equipo Sub 21.

Munder emerge como opción para dicho certamen en el que Chile deberá competir en el Grupo A con Inglaterra, Japón y Portugal. El ex Toulon será un inmejorable ensayo para un desafío mayor: el Preolímpico Sudamericano Sub 23 de 2020 que se llevará a cabo en Colombia entre enero y febrero próximo.

El torneo que se volverá a disputar después de 16 años y que definirá a las dos selecciones de Sudamérica que jugarán e los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tiene como norma para los equipos contar con jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 1997. Bajo ese rango, hoy Munder es uno de los que destaca en el fútbol chileno.

En el pasado el formado en la Franja ya estuvo en la mira de la Roja y no pudo ser considerado por no contar con su nacionalidad chilena. "Nosotros como Selección obviamente que estamos muy contentos con lo que está haciendo César, lo conocemos hace tres años, es un chico categoría 2000 que tampoco pudo participar del proceso Sub 17 por no tener la nacionalidad", declaró en octubre del año pasado el entonces DT de la Roja, Héctor Robles.