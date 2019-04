El estremecedor pedido de Tito Vilanova para que Messi no se fuera del Barcelona

Lionel Messi es una institución en el FC Barcelona, club en el que ha realizado toda su carrera futbolística y donde ha conquistado todos los títulos posibles con la camiseta del club catalán. Sin embargo, esa historia pudo ser distinta.

A cinco años de la muerte del ex técnico del Barça, Tito Vilanova, hoy se supo que el fallecido entrenador le pidió expresamente a Messi que no se fuera del club seis días antes de su muerte.

El ayudante de Vilanova, Jordi Roura, reveló este hecho en conversación con Radio Kanal Barcelona, indicando que Vilanova fue fundamental para impedir el adiós del astro al club culé, ya que hasta antes de esa charla estaba totalmente seguro de buscar nuevos horizontes ya que sentía que lo había logrado todo en la ciudad condal

"Es verdad que Leo no tenía claro si iba a continuar. Es cierto que se produjo esta reunión. Yo no estuve, estuvieron muchas horas hablando y también es cierto que no sé que se habló y lo que sí que es cierto es que Messi cambió de planteamiento y, afortunadamente para el barcelonismo, Messi decidió continuar aquí", dijo Roura.

En esa línea, sentenció que "fue una etapa en la que Tito estaba en unos momentos delicados y es verdad que en aquella época Leo no tenía clara su continuidad. No sé lo que hablarían, pero Leo decidió quedarse aquí y esperemos que sea por muchos años".

Sobre Vilanova contó que "era una persona muy sencilla, directa, con mucha personalidad y que iba de cara. Eso es lo que pienso que en una plantilla profesional le hacía especial".