Sergio Vittor confía en sacar a la U del foso: "Nos vamos tristes. Damos la vida por esta camiseta"

Fue el único jugador azul que habló, segundos después de terminado el partido entre Everton y la U, donde los ruleteros rescataron un empate a uno en los descuentos, nuevamente dejando a los azules, con el pan en la puerta del horno. Sergio Vittor, con evidente tristeza, confía en revertir el momento de los laicos, que son exclusivos colistas del Campeonato Nacional.

El Chino dijo que el equipo mejoró, a pesar de todo: "Estoy sin palabras. Jugamos un partido bárbaro, atacamos bien y tuvimos ocasiones. Pero ellos tienen buenos jugadores y ganaron la fecha pasada. Nos vamos con un sabor amargo y tristes. Damos la vida por esta camiseta y nadie puede decir nada que lo dejamos todo en cancha".

De todas formas, se tiene fe para sacar a la U del foso: "Es una lastima, pero lo vamos a sacar. Tengo fe en este grupo", manifestó. Además, no le echa la culpa a la mala suerte: "El gol que nos hacen no es desconcentración. Son rebotes. Son goles que pasan en el fútbol y nos tocó. Soy creyente que las cosas mejorarán y no creo en la mala suerte. La U saldrá adelante".

Consultado por el CDF sobre estar colistas y eventualmente, pensar en el descenso, el jugador fue sumamente claro: "No se piensa eso. Él que lo hace no debe vestir esta camiseta. Somos un equipo grande", cerró.