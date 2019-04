Valverde nuevamente aprobó el gran nivel de Vidal en Barcelona: "El equipo se hace de jugadores diferentes"

Arturo Vidal dejó claro que su cuestionada llegada al Barcelona a inicios de la temporada, es cosa del pasado. Ahora, es campeón de liga, por octava vez consecutiva en Europa, alterna titularidad con suplencia, pero lo más importante: siempre se le reconoce su encomiable labor en el andamiaje del elenco culé, lo que le ha valido la aprobación de sus compañeros, entrenador y la hinchada.

En esa línea, el director técnico del bicampeón de España, Ernesto Valverde, nuevamente le otorgó un justo tapabocas a todos esos que criticaron la aparición del chileno, que supuestamente, no se adaptaba a la filosofía barcelonista.

"Ya me gustaría a mí ganar ocho ligas de forma consecutiva. Siempre ha habido comentarios con él, porque se decía que no se adaptaba al estilo o al modelo. El equipo se hace de jugadores diferentes. Unos tienen que hacer la cosa de una manera y otros de otra, porque si no seríamos muy previsible", indicó el estratega.

Quedó más claro que el agua que Vidal tiene ascendencia en las decisiones técnicas de Valverde, que ya piensa en los futuros duelos que se vienen y que alimentan el apetito del conseguir un triplete: este próximo miércoles enfrentarán al Liverpool por la semifinal de ida de la Champions League, el trofeo que falta en el palmarés del volante nacional.