CSD Colo Colo dispara contra bloque de Vial: "Es impresentable que no estén para votar"

Edmundo Valladares, junto a Daniel Morón uno de los dos directores del Club Social y Deportivo Colo Colo con presencia en el nuevo directorio de Blanco y Negro denunció a un grupo de directores que no se han presentado para poder sesionar.

Se trata de Alfredo Stöhwing, Diego González, Angel Maulén y Carlos Cortés, directores cercanos al bloque de Leonidas Vial, quienes estuvieron durante la elección de los nuevos directores, pero que al momento que el directorio debía sesionar para elegir la nueva presidencia se ausentaron, lo que increíblemente postergó esta cita hasta las 19:00 horas para definir quien será el sucesor de Gabriel Ruiz-Tagle.

"Es importante respetar la tradición de Blanco y Negro, de elegir la presidencia justo después del directorio. Lamentablemente no están estas personas presentes. Le hemos solicitado que puedan hacer un gesto para que el directorio pueda sesionar hoy y así no dejar a Colo Colo acéfalo de cara al importante partido de mañana", dijo Valladares, que además señaló que el resto de la jornada se ha desarrollado de manera normal.

Valladares continuó con sus críticas y señaló que "nosotros hacemos el llamado para que puedan estar los nueve directores. Me parece que es impresentable que las personas que han sido elegidos directores de Blanco y Negro, no puedan estar acá para sesionar y al no estar acá me parece que no tienen interés".

Finalmente, sobre la llegada de Harold Mayne-Nicholls a la concesionaria, Valladares señaló que el CSyD Colo Colo está más preocupado de "los proyectos que de las personas, pero ahora que él está en el directorio espero que pueda aportar en hacer más grande al club".

Eso sí, el timonel volvió a repetir que lo que realmente les preocupa es que "no demos un triste espectáculo, porque me parece inaceptable que el directorio quede descabezado".