Diario de Manchester insiste en su campaña "anti" Alexis: "Corría como un pollo sin cabeza"

Alexis Sánchez no da pie con bola en Manchester United. Desde su arribo al club de Old Trafford no ha podido repetir el rendimiento que mostró en Arsenal y que lo llevaron al elenco más ganador de Inglaterra. Por eso la prensa inglesa le ha dado con todo.

Y en especial el diario más crítico con Alexis es el Manchester Evening News, que no tuvo buenas palabras para el delantero nacional por su rendimiento ante Chelsea, como ha sido costumbre desde que viste la núemro 7 de los Diablos Rojos.

Solo una frase bastó para destrozarlo: “Corría como un pollo sin cabeza” y lo calificó con nota “3”, la segunda peor tras David de Gea que recibió un "2" por el grueso error que cometió en el gol de los blues.

Ander Herrera 👍@Samuelluckhurst gives his player ratings from Old Trafford after a frustrating draw against Chelsea. #MUNCHE

El Niño Maravilla, que este domingo ingresó por Marcus Rashford y casi nada pudo hacer, siempre es lapidado por este periódico que no pierde oportunidad para decir lo mal que juega.

Sánchez que tiene una mochila gigante por ser el suelo más alto de la Premier League, recibe cuestionamientos despiadados cada vez que no tiene un buen rendimiento con el United y en especial del diario más influyente de Manchester.

De hecho, si se repasan los análisis de los partidos de Alexis en ese tabloide, incluso cuando tiene un rendimiento aceptable, sus calificaciones nunca superan la nota 5 y siempre hay un "pero" aunque juegue de buena forma. Muchas veces, sin ser el peor, el chileno siempre recibe una mala calificación.

Alexis no sólo no puede encontrar su juego en Old Trafford, también tiene un enemigo casi declarado.