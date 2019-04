Con duras acusaciones y a garabatos: El fuerte cruce de los entrenadores en la final del básquetbol chileno

La final del básquetbol chileno está que arde y no solo dentro de la cancha. En el tercer partido de la serie entre Los Leones de Quilpue y Club Deportes Valdivia, los técnicos Cristóbal Jorquera y Juan Manuel Córdoba se enfrascaron en una dura discusión que quedó entre los presentes, mientras eran separados por jugadores y dirigentes de ambos clubes.

Eso hasta que el DT de los del Calle Calle explicó que "Jorquera me insultó frente a todos", cuando aparece el ex técnico de la selección nacional, para que Córdoba lo encaré a volver a repetir sus palabras. El entrenador de los Felinos no dudó y en conversación con ADN Radio repitió sus insultos: "drogadicto y la con…. de tu madre".

Partido caliente en Quilpué@CDCLosLeones y @CDVBasket no se dan tregua en esta Gran Final.

Estamos a minutos del partido 4 de la serie pic.twitter.com/WRUzO5W8Ml — CANAL CDO (@canal_CDO) April 28, 2019

Córdoba, antes del cuarto partido, dijo que "no me quiero referir a eso porque no tiene nada que ver con el básquetbol. Confío plenamente en el tribunal de disciplina y obviamente me reservo las acciones legales sobre las acusaciones que hizo el entrenador del otro equipo", en entrevista con el CDO.

Por su parte, Jorquera después del encuentro reconoció su error y señaló que "la serie no ser merece esto, así que pido las disculpas. Con Manuel trataré de hablar para pedirle las disculpas que correspondan, pero quería hacerlo público porque lo de ayer no le hace bien a la Liga", en la transmisión oficial del partido.

En tanto, el Club Deportes Valdivia manifestó por medio de un comunicado oficial que apoyarán a Córdoba en cualquier acción legal correspondiente, pondrán una denuncia ante los tribunales de disciplina de la LNB por este y otros incidentes y anunciaron que el estratega se realizará exámenes correspondientes para desmentir el uso de cualquier tipo de droga.