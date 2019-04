Ruiz-Tagle repasó a Mosa y alabó la llegada de Mayne-Nicholls a Colo Colo: "Puede aportar mucho"

Gabriel Ruiz-Tagle puso fin a su segunda parte como presidente de Blanco y Negro. Un capítulo dos que fue marcado por las profundas diferencias en el directorio que maneja los destinos de Colo Colo, entre el bloque del también accionista saliente, Leonidas Vial y la facción de Aníbal Mosa.

La decisión fue oficializada durante este lunes en la Junta de Accionistas de Blanco y Negro, que se desarrolló en la Casa Alba. Tras la reunión, el también ex ministro de Estado fue consultado por cómo se desarrolló el proceso: "Es una junta que se desarrolló con mucha normalidad y quiero agradecer a la mayoría de los accionistas de Blanco y Negro, que nos apoyaron durante este año y esperamos que la administración que viene la pueda continuar y realizar mejor", indicó.

Consultado respecto a la llegada de Harold Mayne-Nicholls, con quien tuvo rencillas en 2010 y que acabaron con salida del antofagastino de la presidencia de la ANFP, Ruiz-Tagle solo tuvo buenas palabras: "Ese tema está resuelto y Harold puede aportar mucho al fútbol y Colo Colo (…). Tiene mucha experiencia en el fútbol, conoce esta actividad a fondo y estamos muy contento de contar con él", puntualizó.

Sin embargo, no pudo ocultar sus diferencias con Mosa y le lanzó su último fierro caliente: "Las decisiones tiene que ser tomada por gente que sabe, no por gente que no sabe y espero que se mantenga esa política", espetó.

Análisis de su mandato

Ruiz-Tagle, tal como se había anticipado hace algunos días, reconoció que este nuevo proceso al mando del Cacique, fue muy complicado y eso, lo llevó a dar un paso al costado luego de un año al mando de Blanco y Negro.

"Yo hice mi trabajo, estoy orgulloso de lo que hice y prefiero que las resoluciones del nuevo directorio sean tomadas por ellos. Fue un gran desgaste personal, en un directorio que no tenía sintonía y por eso, tomé la decisión de no seguir y le hace bien al directorio tener nuevos aires", dijo el ex mandamás albo.

Finalmente, el empresario cerró diciendo que no tiene un favorito para su reemplazante: "No quiero opinar sobre las decisiones que corresponden al nuevo directorio, cesé mi mandato y ahora espero lo mejor".