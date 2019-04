Mayne-Nicholls y su llegada a Colo Colo: "Mi gran motivación nace y crece por las ideas de Mosa"

Harold Mayne-Nicholls se sumó sorpresivamente a Colo Colo para ser el vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, secundando al nuevo timonel albo Aníbal Mosa, que tendrá su segundo paso por la testera de Blanco y Negro.

El ex presidente de la ANFP contó de la motivación que le da venir al Cacique: "La gran motivación mía nace y crece después de reunirme con Aníbal, me presento cuáles son sus ideas principales. Vi un fuerte componente para mirar hacia adelante, para unir a Colo Colo, se trata de un proyecto muy grande".

"Yo quise volver a la ANFP en noviembre y después de la Selección viene Colo Colo, así que esa es mi motivación de estar acá", añadió.

Además, Mayne-Nicholls confesó que "no conocía la Casa Alba, me pareció una gran instalación, vi las canchas de entrenamientos, la gente que trabaja. Este es un tremendo club, un tremendo desafío y espero apoyar al presidente, es lo que quiero realizar".

Sobre la razón por la que aceptó el cargo, el ex mandatario del fútbol chileno expresó que "esto lo tomé porque lo que me representó Aníbal, que es de la magnitud suficiente para la familia colocolina".

"Este es un trabajo tanto o mas profundo, en búsqueda de talentos, en el futbol femenino, la renovación del estadio y unir lo mas posible al club en todas las áreas, buscar otras ramas y participación en otros deportes. Me gusta mas la parte futbolística que administrativa, pero no me voy a restar de esto", sentenció.

El "paso" de Harold Mayne-Nicholls por los tres grandes del fútbol chileno El ex presidente de la ANFP fue dirigente de la UC durante los 90 y hace poco era candidato en la U en el mismo cargo con el que hoy llega a Colo Colo.

El nuevo Mayne-Nicholls

Luego de no llegar a la presidencia de la ANFP en noviembre pasado, Mayne-Nicholls también estuvo cerca de llegar a Universidad de Chile para integrarse a Azul Azul, pero todo quedó en nada.

Al respecto comentó que "después de no ser electo en la ANFP, este fue el séptimo club que me invitó a trabajar yo acepté porque lo que me presentó Aníbal es un proyecto ambicioso, con una gran búsqueda de talento en los jóvenes, en el fútbol femenino y unir lo más posible al club con otras ramas, espero estar a la altura de este desafío".

Además, reveló que no está muy de acuerdo con el modelo que estableció Palmeiras en Brasil para construir su estadio, indicando que "creo que hay varios modelos que permiten una concepción más grande para el desarrollo del fútbol joven y estadio. Se debe analizar bien y queremos dejar obras, ya que la grandeza de la institución va para esos lados".

Sobre la reunión con dirigentes de la corporación, indicó que "me junté con la directiva del Club Social y en todo lo que pueda ayudar. Para mi es el club Colo Colo y todos los que se juntan tienen que sumar y sumar. Queremos construir una comunidad colocolina mucho más grande en el país".

Finalmente, usó una palabra del Zorro Luis Álamos para analizar su llegada a los albos: "Yo suelo dar muchas charlas motivacionales y uso muchas frases de personajes del futbol. Una es del Zorro Álamos, que dijo que en Chile nos gusta restar y dividir, a mi me gusta sumar y multiplicar. Me une a Colo Colo, un padre fanático y mi segundo hermano y un par de sobrinos, ya me advirtieron que acá hay que ganar".