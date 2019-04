El "error" de Mosa con Mayne-Nicholls que retrasó la Junta de Accionistas de Blanco y Negro

Jornada movida y trascendental en la Casa Alba. En pleno desarrollo de la Junta de Accionistas de Blanco y Negro, donde se definirá a la nueva mesa que dirigirá a Colo Colo, el máximo candidato a la presidencial, Aníbal Mosa, hizo noticia por un error de procedimiento.

Los candidatos del bloque que lidera el empresario de origen sirio para la mesa de ByN, son Pablo Morales, Harold Mayne-Nicholls, y él, pero la carta que presentó con las tres opciones no iba firmada por todos los involucrados.

Mosa pidiendo tiempo a Ruiz-Tagle / Pedro Marín

En ella sólo estaba la rúbrica de Mosa, y no aparecían la de Morales y la del ex presidente de la ANFP. Morales estaba en el lugar y firmó rápido, pero el ex funcionario FIFA no se encontraba, por ende le dieron 15 minutos a Mosa y compañía para solucionar el problema, por lo que la Junta se suspendió temporalmente.

Pero Mosa pudo respirar tranquilo, porque Pablo Morales y Harold Mayne-Nicholls, que llegó antes de tiempo a la Casa Alba para solucionar el problemas, se hicieron presente en el debido tiempo en la junta, la que prosiguió como estaba pactada.

Se suspende por 15 minutos la Junta de Accionistas, ya que Aníbal Mosa presentó los nombres de Pablo Morales y Harold Mayne-Nicholls, pero la carta no estaba firmada por ambos @ElGraficoChile — Pedro Marín Roldán (@PedroMarinR) April 29, 2019

En tanto, el bloque que lidera Leonidas Vial tiene como candidatos al directorio a Sergio Muñoz, Ángel Maulen, Diego González, Alfredo Stowhing y Carlos Cortés. De esos cinco nombres, cuatro serán electos.

En tanto, el Club Social y Deportivo Colo Colo mantendrá en la mesa a Edmundo Valladares y Daniel Morón.