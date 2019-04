¿Volverá algún día? Pinilla revela que "las cosas con la U están solucionadas"

Mauricio Pinilla no le guarda rencor a Universidad de Chile, pese al escándalo que los enfrentó en el segundo semestre del año pasado y por el cual incluso tuvieron que resolver todo en tribunales, con victoria final para Azul Azul.

El delantero, que ahora milita en Coquimbo Unido, volvió a referirse al lío judicial con la concesionaria y reconoció que se juntó con Carlos Heller, ex presidente de la sociedad anónima, para intentar arreglar la situación.

"Le agradezco su tiempo a Carlos. Puedo decir que las cosas con la U están solucionadas. Me interesa vivir en paz y hacer mi carrera tranquilo", reconoció Pinilla a Las Últimas Noticias.

En esa línea, el ariete aseguró que "nunca me interesó la plata, no tuve la intención de cobrar. Era complejo estar ahí en tribunales, no se lo doy a nadie. Fue un tema mediático que también le salpicó a mi familia".

Además, consultado del mal momento de la U que está colista en el Campeonato Nacional, Pinigol sentenció que "siento que van a salir adelante. La U es una institución gigante, su gente es única. Junto con el plantel van a salir de esto. Es un momento complejo, pero no veo a la U descendiendo".

El centro delantero no estuvo en Coquimbo Unido por lesión en el agónico empate 2-2 ante Palestino, en el duelo que cerró la 10° fecha del Campeonato Nacional.