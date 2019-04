Superman Vargas y el Polaco Goldberg respaldan a Arias en la U: "Es apresurado hablar del descenso"

Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas expusieron este lunes el plan que tienen para levantar a Universidad de Chile de una profunda crisis que tiene a la U en el último lugar del Campeonato Nacional 2019, reviviendo la pesadilla de 1988 cuando el club descendió por única en su historia a la Segunda División. Los miembros de la secretaria técnica ejecutiva dieron a conocer sus lineamientos para levantar a los azules.

En conferencia de prensa, el Superman y el Polaco hablaron de sus primeros días en la institución en la que se convirtieron en ídolos, eludieron el tema descenso y respaldaron a Alfredo Arias en la banca de los laicos.

"En el plantel profesional los resultados son semana a semana. En mayo esperamos evacuar un informe de varias áreas, donde esperamos analizar ese informe, si hay que realizar cambios, potenciar las áreas y hay mucho trabajo que hacer", dijo Vargas.

En esa línea, el ex portero expresó que "es muy apresurado hablar del descenso, el equipo no ha obtenido los resultados, es un momento circunstancial confiamos en eso, todos sabemos que la situación es complicada, un aspecto en relación a la presión que no ha permitido que ganemos y perder puntos importantes pero estamos confiados en salir de esa posición".

Por su parte, el ex delantero y comentarista siguió la línea de Vargas afirmando que el apoyo a Arias continúa: "Entendemos que la situación es apremiante, estamos últimos, pero es cuando más tranquilos tenemos que estar y no tomar las decisiones a tontas y a locas, hay que darle todo el apoyo a Alfredo y al plantel profesional".

"La situación es complicada, delicada, no es cómodo para la U que no está acostumbrada a esto, confiamos en el técnico, en el plantel, no se han dado algunos resultados, confiamos en que se va a salir con un buen trabajo y estando atentos a los detalles, enfocados mucho más y buscando comprometerse. Sabemos que cuando no se dan los resultados es difícil confiar", añadió.

En tanto, el ex comentarista y técnico reveló que "desde que llegamos hemos conversado permanentemente con Alfredo, esa retroalimentación y ese feedback debe existir porque la situación lo amerita".

"El proyecto deportivo nuestro es a mediano plazo porque son tres años, pero lo urgente es el primer equipo y estamos confiados en salir de esta situación, pero un proyecto no está supeditado a los resultados, cuando sabes que hacer y cuando conStruyes con convicción, los resultados no influyen tanto sino que el trabajo dará éxito. Esperemos estar en otra situación para esto", agregó.

"No se puede ir a sacarles jugadores a Boca y River"

Por otro lado, los dos miembros de la secretaria técnica explicaron parte de sus tareas, donde deberán seguir jugadores rivales o posibles refuerzos para la U, el análisis de los oponentes y saber todo lol que está pasando cerca de nuestra competencia.

Eso sí, Goldberg aterriza las expectativas altas: "Nosotros tenemos claro que no se puede ir a sacarles jugadores a Boca y River. Hay que acotar para ir a buscar los jugadores que sí podamos traer. Minimizar el riesgo acotando los parámetros de búsqueda".

De la conformación del plantel, el Polaco fue claro al establecer que "hay que armar una columna con jugadores de jerarquía y equilibrar este proceso con jóvenes. El objetivo es que en tres años el 40 por ciento del equipo sea formado en casa".

"Son los experimentados los que llevan la presión, pero hay que tener un equipo equilibrado. Un equipo con muchos maduros no logran los objetivos y con muchos jóvenes, tampoco. Si traemos personas de buena calidad, se va a formar el grupo. Y lo otro es tener un entrenador alineado con la filosofía del club, que le transmita al equipo los objetivos", dijo el ex guardameta.