Don Elías Figueroa vuelve a rendirse a Arturo Vidal por su nuevo título: "Rey de Copas, un crack"

Elías Figueroa es para muchos el mejor futbolista chileno de todos los tiempos y ahora con los recientes éxitos de Arturo Vidal se ha abierto el debate sobre quien es el más grande de la historia del país.

Sin embargo, para Don Elías no hay ningún tipo de envidia y aprovechando el nuevo título de Vidal en Europa, esta vez vistiendo la camiseta de Barcelona en España en la Liga de ese país, le mandó un lindo mensaje en las redes sociales.

"Arturo Vidal (nombrando su nick @kingarturo23 en redes sociales), rey de Copas, un crack. Lo mejor de todo, es que siempre buscas dejar en alto el nombre de Chile. Suerte mañana Arturo", dijo Figueroa en la previa del duelo del Barça ante Liverpool por la semifinal de la UEFA Champions League.

El año pasado, el ex Internacional de Porto Alegre habló del tema en 2018, cuando en entrevista con La Cuarta, entregó su parecer sobre quién es el mejor chileno de todos los tiempos: "Eso no lo puedo decir yo, sería muy egocéntrico de mi parte. No me corresponde. Tienen que decidirlo otros, no los protagonistas".

"Esto es así, si tu corres los 100 metros en 7,1 segundos y el otro lo hace en 6,8 segundos, ese es el que gana. Pero si lo hace en un tiempo de 7,2 no le alcanza para vencerte. Ojalá Vidal pueda ser el mejor de la historia", continuó.

Y luego sacó pecho: "Recuerda que yo fui dos veces el Mejor de América, donde superé al mismísimo Pelé. Además fui el mejor del mundo, por sobre el alemán Franz Benckenbauer. Es más, el germano decía que era el Elías Figueroa de Europa. Antes no era fácil llegar a Europa".

Aún así, Figueroa valoró lo hecho por el Rey: "Tiene grandes condiciones y creo que, en este momento, es uno de los mejores mediocampistas del mundo. Pienso que le irá muy bien en este nuevo paso".