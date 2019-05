Esteban Paredes hace dura autocrítica tras eliminación de Colo Colo: "No estuve a la altura del partido"

Un apesadumbrado Esteban Paredes acompañó a Mario Salas en la conferencia de prensa post partido, para abordar la dolorosa derrota ante la Universidad Católica de Ecuador, vía tanda de penales. El capitán albo fue bastante claro y reconoció que el camarín está destrozado tras la inesperada caída ante el elenco quiteño.

"El equipo está súper mal en lo anímico. No nos explicamos cómo pudimos quedar afuera en esta fase. Hay que intentar dar vuelta la página para absorber esto rápido, e intentar seguir en la lucha en el torneo local", dijo el 7 de los albos, apenado porque ya no tendrá otra chance de disputar otra copa a nivel continental: "Esto lo decidí hace mucho tiempo (el retiro). Es lamentable que no pude llegar más lejos en una copa internacional. Quiero pedir disculpas a la gente, no pudimos avanzar"

Paredes incluso fue más allá y realizó una dura autocrítica: "No estuve a la altura del partido. Fallé dos o tres opciones claras y el primer penal, que siempre es importante".

El ídolo albo se notaba triste en la sala de prensa. Y continuó reconociendo que la derrota no estaba en sus planes, lo que refleja esa soterrada soberbia del plantel popular, que ya les ha traído anteriores dolores de cabeza, que se arrastran desde la época de Pablo Guede: "Duele perder de esta forma. Habíamos hecho la mitad de la tarea en Ecuador y hoy no pudimos superar a un equipo que hizo bien su trabajo"

"Hay que levantar cabeza y ponerle el pecho a las balas", cerró el oriundo de Cerro Navia, que pone fin a su recorrido internacional en el Cacique, a pocos meses de su retiro definitivo.