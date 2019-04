El lado B de la reelección de Tagle en Cruzados: De la polémica del "yes man" a la ausencia de mujeres en el directorio

Este lunes 29 de abril de 2019, el abogado Juan Tagle fue reelegido como presidente de Cruzados SADP, la concesionaria que administra el fútbol de Universidad Católica. La jornada estuvo marcada por temas institucionales y deportivos, sin embargo el reelecto mandamás tuvo que referirse a otros asuntos.

Defensa a Luis Larraín

Cuando se conoció que Luis Larraín iba como candidato al directorio, varios hinchas mostraron su molestia por redes sociales, tanto por su gestión al mando de Cruzados entre 2014 y 2016, como por su participación en la dictadura militar de Augusto Pinochet. Ante ello, Juan Tagle hizo una defensa de su compañero de directorio. "Él como todos los que han participado en el pasado en Cruzados son responsables del buen momento actual. Yo espero que la gente haga un análisis global, siempre he dicho que acá no hay personalismos, tratamos de que todos cumplan su rol y Luis va a seguir siendo un aporte. Vamos a trabajar en conjunto por la buena situación de Cruzados", dijo.

"Yes man"

Cruzados debía elegir 9 directores por acciones Serie A y se presentaron 10 candidatos, es decir, uno de los postulantes iba a quedar fuera. Quien no resultó elegido fue Fernando Echeverría Alcaíno, quien venía siendo director de la concesionaria desde 2014. Ante su fallida reelección, el ingeniero comercial salió de la junta exclamando que "yo no soy un 'yes man' como los otros del directorio". Frente a dicha situación, Tagle comentó que "es raro que haya dicho eso. Me imagino que eso fruto de la frustración. 'Yes man' no hay ninguno en el directorio, todos opinan, tenemos comisiones que funcionan, en nuestra comisión fútbol todos los directores tienen derecho a participar. Yo lo entiendo como un momento obvio de ofuscación, pero no le doy más importancia a eso".

"Que reine la paz"

Mientras se desarrollaba la junta de accionistas de Cruzados, en Blanco y Negro se hacía lo propio, con la gran novedad de la aparición de Harold Mayne-Nicholls, quien resultó electo vicepresidente ejecutivo de la concesionaria que administra Colo Colo. Tagle tuvo palabras para el nuevo rol del ex presidente de la ANFP. "Sin duda va a ser un aporte. Que nuestros clubes rivales estén institucionalmente fuertes nos ayuda a todos, ayuda a la actividad, le deseo los mayores de los éxitos en el directorio de Blanco y Negro, que reine la paz en ese directorio. Por el bien del fútbol, que Colo Colo y la Universidad de Chile estén bien siempre en lo institucional, porque obviamente en lo deportivo siempre quiero ganarles. En lo institucional lo mejor es que los clubes más importantes estén bien ordenados y alineados en temas que son de interés común", sostuvo.

Directorio sin mujeres

La décima Junta de Accionistas de Cruzados SADP dejó conformado un directorio que nuevamente no cuenta con mujeres, tal como ha sido en toda la historia de la concesionaria de Las Condes. Consultado por dicha situación, Juan Tagle respondió que "me habría encantado que hubieran mujeres candidatas, creo que las mujeres aportan mucho en cualquier directorio y en el fútbol ojalá que no seamos de los últimos bastiones de directorio sin mujeres. Ojalá pueda integrarse pronto una mujer al directorio. Tenemos a muchas mujeres trabajando en Cruzados en todos los ámbitos, pero sería muy bueno que se integrara un directorio una mujer".

¿Por qué no está María Cecilia Karlezi?

Justamente ante la ausencia de mujeres en el directorio, a Juan Tagle se le preguntó por qué no está dentro de la plana mayor de Cruzados la empresaria María Cecilia Karlezi, máxima accionista individual de la concesionaria que administra el fútbol de la UC. "Ella propuso dos nombres, uno de los nombres es su hijo, Sebastián Arispe, creo que con eso refleja un compromiso importante con el club, más Franco Acchiardo que estaba desde febrero en el directorio. Habría que preguntarle a ella por qué no quiere personalmente integrarse al directorio, ella toma sus decisiones, pero el hecho de que esté su hijo demuestra un compromiso importante con el club", comentó al respecto.

Nada que hacer con O'Higgins

Después de la victoria 3-1 sobre la Universidad de Concepción del domingo, el DT de la UC, Gustavo Quinteros, manifestó su molestia con O'Higgins, club que se negó a anticipar para el viernes el duelo ante la Franja, por la undécima fecha del Campeonato. La UC buscaba adelantar un día ese duelo para ganar una jornada más de trabajo pensando en el duelo por la Libertadores ante Gremio. Ante la negativa de los rancagüinos, Juan Tagle manifestó que "O'Higgins, ejerciendo su legítimo derecho, se opuso. Entiendo yo que por ser un horario que atenta contra la asistencia, no creo que por algo deportivo. Creo que ellos tomaron su decisión y no tuvimos más que hacer".