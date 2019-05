El dolor de Mario Salas por la eliminación de Colo Colo: "No entramos como debíamos en este partido"

El técnico de Colo Colo, Mario Salas, se mostró muy dolido por la eliminación del Cacique en la Copa Sudamericana ante Universidad Católica por lanzamientos penales, luego de haber perdido por 1-0 en los noventa minutos.

El Comandante lamentó lo ocurrido y realizó una dura autocrítica por lo ocurrido este martes en el estadio Monumental: "Regalamos un tiempo y eso no puede ser a este nivel, no entramos como debíamos entrar en este partido, eso nos cuesta una clasificación, tenemos que seguir aprendiendo".

Sin embargo, Salas al ser consultado sobre si esto era un fracaso, expresó que "no es un fracaso, es el no logro de un objetivo importante, llamarlo así va más allá, pero era algo que nos habíamos propuesto. No tuvimos las herramientas para pasar de fase, Universidad Católica fue un justo clasificado, fuimos incapaces de doblegarlos, es una derrota importante".

"Yo me siento muy responsable, porque a lo mejor no fui capaz de motivar a los jugadores, es una responsabilidad mía, del cuerpo técnico y nos hacemos cargo", dijo en conferencia de prensa.

Es un aprendizaje

Además, Salas reconoció que no tuvieron finos a la hora de marcar: "Nos generamos muchas ocasiones de gol, pero no fuimos capaces de concretarlas. Los partidos son así, muy parecidos a los del torneo local, un equipo que siente cómodo con el contraataque y nos gana de esa forma, es una nueva oportunidad para seguir aprendiendo y mejorando, tenemos que ser más sólidos y tener un instinto asesino al momento de pisar el área rival".

En esa misma línea, reconoció que "por mucho que uno sea objetivo, creo que el equipo se entregó por completo y las cosas no se dieron, tenemos que perfeccionar lo que hoy no se mostró como positivo, es todo un aprendizaje".

"Nosotros siempre tenemos presión, tenemos la obligación de ganar ante La Calera y si hubiésemos ganado hoy sería igual, la presión en Colo Colo siempre es igual, en todos los torneos y tenemos que saber convivir con eso", estableció.

Finalmente, el técnico de Colo Colo se pone metas para el resto del año: "Nos duele mucho esto porque nosotros hacemos las cosas para ganar, así lo planteamos, pensando en la gente, en la institución, es una cuestión que no es egoísta. Duele porque hacemos mucho para ganar, pero a veces no se da ni lograr los objetivos trazados, las derrotas nos molestan y nos abaten, pero mañana empieza otro día y hay que levantarse".

"Hay que ser capaces de volver a torneos internacionales y ojalá a una más importante como es la Libertadores, es parte de la vida, tenemos que saber sobreponernos a esto. Es un paso en falso grande y nos lleva a frustrarnos, pero tenemos que hacer todo lo posible para seguir adelante", agregó.