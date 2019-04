Matías Rodríguez busca desmarcarse de las críticas a la U: "Si uno escucha o lee lo que hablan, se mata"

El lateral argentino Matías Rodríguez se refirió al pésimo momento deportivo que vive Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2019. El trasandino de 33 años reconoce que existen errores por corregir para poder volver a los triunfos, pero es optimista y celebra que haya mejorado el funcionamiento en cancha.

"Yo no veo que hayamos estado más ‘arropados’ contra Everton, siento que estamos más ordenados, nos vimos bien y no tuvimos ningún desborde en contra que nos haya complicado. Sé que no nos está alcanzando con eso, tenemos que dar el 110%, empezar a ganar y agarrar confianza", aseguró Rodríguez en conferencia de prensa.

"No se me pasa otra cosa que vivir el día a día, mejorar y ver qué pasa. Siento que hay que ir a ganar, hacer un gol e ir a hacer el otro. Tenemos que mejorar siempre y estoy convencido de que los triunfos van a llegar", agregó, tras ser consultado por su renovación de contrato a fin de año.

En esa misma línea, el goleador de los azules en el campeonato dijo estar triste por no poder celebrar su buena racha de anotaciones, y que no escucha o lee ninguna de las críticas al equipo para no perder la razón.

"No hay que escuchar (lo que se habla), si uno ve o lee lo que hablan se mata. Uno que tiene experiencia ya se toma las cosas diferentes, pero hay que sacar la preocupación (…) pero sé que un triunfo va a poder cambiar todo", aseguró.

Si no ganamos no me sirve de nada, no lo puedo disfrutar con mis compañeros o familia, en la estadísticas es buenísimo pero si no ganamos no lo puedo disfrutar", cerró.

La U sigue última del torneo local con sólo siete unidades y en la próxima fecha enfrentará a Audax Italiano, el próximo domingo 5 de mayo (17:30 horas) en el estadio Bicentenario de La Florida.