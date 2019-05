Klopp y la jugada maestra de Valverde en la Champions: "Me ha sorprendido la presencia de Vidal"

La derrota por 3-0 de Liverpool a manos de Barcelona fue, a lo menos, engañosa. Es que el equipo inglés jugó un buen partido, dominando a ratos a los catalanes, pero no lograron demostrarlo en el marcador.

Es que para Jürgen Klopp, técnico de los Reds, el planteamiento de Ernesto Valverde, su par del Barça, fue extraordinario. "El señor Valverde lo ha hecho todo bien y yo todo mal. No me ha sorprendido el planteamiento del Barça, aunque la presencia de Vidal sí que me ha sorprendido, pero en general era lo que me esperaba", señaló el estratega alemán.

Es que nadie esperaba que el volante chileno fuera desde la partida, cumpliendo una gran labor en el quite, la contención y la salida rápida de los culé.

Para Klopp este fue el mejor partido que han jugado en Champions League. "Estamos frustrados, pero habrá un momento en el que pueda convencer a los jugadores de que este partido servirá para nuestra evolución. Es el mejor partido que hemos jugado en la Liga de Campeones", dijo el técnico.

Si bien en Anfield puede pasar cualquier cosa, un gol de los catalanes obliga a los ingleses a anotar 5 si quieren clasificar a la final en Madrid. Dura tarea para el Liverpool.