Sonríe sin Alexis: Arsenal quedó a un paso de la final de la Europa League tras derrotar a Valencia

Arsenal quedó muy cerca de la final de la UEFA Europa League 2018-19, luego de que este jueves derrotara por 3-1 a Valencia, en la semifinal de ida que se disputó en el Emirates Stadium de Londres.

El ex equipo de Alexis Sánchez busca su primer título desde que se fue el chileno y está a un paso de hacerlo en la segunda competención en importancia del viejo continente con este importante resultado, de cara a la revancha de la próxima semana en el Mestalla de Valencia.

El cuadro ché comenzó ganando a los 11' con un gol en un cabezazo de Mouctar Diakhaby, pero luego vino el doblete de Alexander Lacazette (18' y 26') que le dio la ventaja a los Gunners.

Cuando parecía que la llave se iba muy pareja a España, vino el tanto de Pierre-Emerick Aubameyang en el tiempo añadido, que amplió la renta para los de Unai Emery que se ilusiona con la segunda corona europea.

En tanto, en la otra semifinal, Chelsea rescató un empate 1-1 ante Eintracht Frankfurt en Alemania, un resultado que lo deja muy bien colocado para la vuelta en Stamford Bridge. Luka Jovic marcó para los germanos, pero luego igualó Pedro para los ingleses.

La final de la Europa League será el próximo miércoles 28 de mayo en Baku, Azerbaijan, desde las 15:00 horas de Chile.

